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Okan Buruk, “Yeni hikâye başlıyor” diyerek duyurdu: Yine tarih yazacağız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Okan Buruk, “Yeni hikâye başlıyor” diyerek duyurdu: Yine tarih yazacağız
Galatasaray, Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hedeflerinin 26. şampiyonluğu kazanmak ve Şampiyonlar Ligi’nde iz bırakmak olduğunu söyleyen Aslan’ın hocası “Galatasaray bir dünya markası, herkes bize gelmek istiyor” dedi

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dünkü idman öncesinde önümüzdeki sezon hedeflerini ve transfer gelişmelerini değerlendirdi.

CAZİP BİR TAKIMIZ

“Geçen sene bitti, şimdi yeni bir hikâye başlıyor” diyen Buruk “Yeniden şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray camiası için çok önemli. Hedef 26 için hepimiz hazırız. Galatasaray bir dünya markası. Herkes bize gelmek istiyor. Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak olmamız, transferde Galatasaray’ı cazip hâle getiriyor” ifadelerini kullandı. 

Okan Buruk, “Yeni hikâye başlıyor” diyerek duyurdu: Yine tarih yazacağız - 1. Resim

OSİMHEN, HAKAN...

Buruk, transferi gündemiyle ilgili olarak “Victor Osimhen, bizimle devam etmek istiyor. Bu çok güzel. Bu transfer inşallah en kısa zamanda biter. Hakan Çalhanoğlu’nu herkes ister. 16 yaşından beri tanıyorum. İnter’in de büyük bir gelir beklentisi var. Bu da gayet normal. Nicolo Zaniolo gayet iyi çalışıyor. Hepsi ile ilgili hazırlık maçlarından sonra karar vereceğiz. Günay ile rekabet edecek bir kaleci istiyoruz. Mauro İcardi’yi de takıma adapte edeceğiz. Alvaro Morata’nın da öncelikle olarak bizimle kalmasını istiyoruz” açıklamasını yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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