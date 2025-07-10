Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in transferine dair önemli açıklamada bulundu. Özbek, "Galatasaray'ı mali açıdan zora sokacak bir hamlede asla bulunmadık ve bulunmayacağız" dedi.

Son dakika haberi: Transferi arapsaçına dönen ve önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyip giymeyeceği merak edilen Victor Osimhen ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

"BU DURUM OSIMHEN İÇİN DE GEÇERLİ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Nijeryalı yıldızın transferine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Özbek, "Galatasaray'da her şey olan dahilinde ilerliyor. Galatasaray'ı mali açıdan zora sokacak bir hamlede asla bulunmadık ve bulunmayacağız. Bu durum Osimhen'in olası transferi için de geçerli" dedi.