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Victor Osimhen'den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Victor Osimhen&#039;den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı
Victor Osimhen, Galatasaray, Transfer, Metin Öztürk, Napoli, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün "Transferi 48 saat içinde çözülür" dediği Nijeryalı golcü Victor Osimhen'den gece yarısı heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Galatasaraylılar deyim yerindeyse nefesini tuttu Victor Osimhen transferinin sonuçlanmasını bekliyor. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün dün "Transferi 48 saat içinde çözülür" dediği Nijeryalı yıldızdan gece saatlerinde taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Osimhen, şampiyonluk kutlamalarının ardından 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla soyunma odasında üçlü çektirdiği videoyu Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı.

Victor Osimhen'den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı - 1. Resim

Bu paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

NAPOLI'NİN ONAYI BEKLENİYOR

Galatasaray ile her konuda anlaşan Nijeryalı golcü, İtalyan ekibi Napoli'nin onayını bekliyor. Napoli ile 75 milyon euro bonserviste anlaşan sarı-kırmızılılar, teminat mektubunu halletmesi durumunda Osimhen'e resmi imzayı attıracak.

Victor Osimhen'den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı - 2. Resim

GALATASARAY'DA MÜTHİŞ PERFORMANS

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Osimhen, 37 gol 8 asistlik muazzam bir performans göstererek şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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