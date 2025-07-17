Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > 8 milyon euroluk dev fiyasko! Galatasaray'da yaprak dökümü: Bir ayrılık daha çok yakın

8 milyon euroluk dev fiyasko! Galatasaray'da yaprak dökümü: Bir ayrılık daha çok yakın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
8 milyon euroluk dev fiyasko! Galatasaray&#039;da yaprak dökümü: Bir ayrılık daha çok yakın
Galatasaray, Transfer, Lens, Ayrılık, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çifte kupayla tamamladığı sezonun ardından sözleşmesi sona eren kaptan Fernando Muslera ve Dries Mertens'in yanı sıra bonservislerini elinde bulundurduğu Kerem Demirbay, Mathias Ross, Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı'ya veda eden Galatasaray, henüz 5 ay önce kadrosuna kattığı bir oyuncuyla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan 11 Şubat'ta yapılan açıklamada, Przemyslaw Frankowski ve Lens Kulübü ile transfer konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Sarı-kırmızılılarda çıktığı 12 maçta bir asist yapan Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcu, beklentileri karşılayamazken; orijinal mevkisi sağ kanat olan Roland Sallai'ye formayı kaptırmıştı.

Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Frankowski ile ayrılığın yakın olduğu öğrenildi.

8 milyon euroluk fiyasko! Galatasaray'da yaprak dökümü: Bir ayrılık daha çok yakın - 1. Resim

TEMSİLCİLERİ İSTANBUL'DA

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray'da geçirdiği yarım sezonda eleştirilere maruz kalan Polonyalı sağ bekin temsilcileri, yönetim ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

8 milyon euroluk fiyasko! Galatasaray'da yaprak dökümü: Bir ayrılık daha çok yakın - 2. Resim

MALİYETİ 8 MİLYON EURO

Galatasaray, 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Fransız ekibi Lens'te forma giyen Frankowski'yi kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

Bir milyon euro kiralama bedeli ödenen Polonyalı futbolcu için imzalanan sözleşmede, 7 milyon euro da "şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu" bulunuyordu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Onlarca ekip günlerdir onu arıyordu... Bulunan adamın ilk ifadesi 'yok artık' dedirtti: Bunun için miydi!İsrail kabinesinde yeni çatlak! Bakan Yoav Ben-Tzur istifa etti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Barcelona'nın yeni 10 numarası! Maaşı tam 10 kat arttı: Törene babaanesiyle katıldı - SporMaaşı tam 10 kat arttı: Törende yanından ayırmadıMeğer "ailevi" değilmiş! Beşiktaş'tan 3 günde 3 farklı Kyle Walker-Peters açıklaması: Gerçek bambaşka çıktı - Spor"Ailevi" değilmiş! Gerçek bambaşka çıktıFenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko: Kenara atılacak bir futbolcu değilim! - Spor39'unda Serie A'ya gitti: Ben kenara atılacak topçu değilim!Trabzonspor yöneticisi Nevzat Kaya sokak ortasında gasp edildi! Servet değerindeki saati çalındı - SporTrabzonspor yöneticisine sokak ortasında gasp!Türkiye-Bulgaristan milli maçı ne zaman yapılacak? - SporTürkiye-Bulgaristan milli maçı ne zaman yapılacak?Real Madrid duyurdu: Jude Bellingham 3 ay sahalardan uzak kalacak - SporReal Madrid duyurdu: Ameliyat oldu, 3 ay forma giyemeyecek
Sonraki Haber Yükleniyor...