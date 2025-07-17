8 milyon euroluk dev fiyasko! Galatasaray'da yaprak dökümü: Bir ayrılık daha çok yakın

Çifte kupayla tamamladığı sezonun ardından sözleşmesi sona eren kaptan Fernando Muslera ve Dries Mertens'in yanı sıra bonservislerini elinde bulundurduğu Kerem Demirbay, Mathias Ross, Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı'ya veda eden Galatasaray, henüz 5 ay önce kadrosuna kattığı bir oyuncuyla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan 11 Şubat'ta yapılan açıklamada, Przemyslaw Frankowski ve Lens Kulübü ile transfer konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Sarı-kırmızılılarda çıktığı 12 maçta bir asist yapan Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcu, beklentileri karşılayamazken; orijinal mevkisi sağ kanat olan Roland Sallai'ye formayı kaptırmıştı.

Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Frankowski ile ayrılığın yakın olduğu öğrenildi.

TEMSİLCİLERİ İSTANBUL'DA

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray'da geçirdiği yarım sezonda eleştirilere maruz kalan Polonyalı sağ bekin temsilcileri, yönetim ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

MALİYETİ 8 MİLYON EURO

Galatasaray, 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Fransız ekibi Lens'te forma giyen Frankowski'yi kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

Bir milyon euro kiralama bedeli ödenen Polonyalı futbolcu için imzalanan sözleşmede, 7 milyon euro da "şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu" bulunuyordu.