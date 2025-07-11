Listede yok yok! Galatasaray'ın tarihe geçecek çılgın planı: 11 futbolcu parasına tek yıldız

Okan Buruk yönetiminde üst üste 3'üncü, toplamda 25'inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, rakibi Fenerbahçe ile girdiği yarıştan bir defa daha zaferle ayrılırken; kasasından 76,5 milyon euro bonservis ve kiralama ücreti çıkmasını göze aldı. Sarı-kırmızılılar, sezonun flaş ismi Victor Osimhen dışında yarısı hayal kırıklığı yaşatan 11 transferin toplam parasını bir futbolcuya yatıracak.

GÖKHAN KARATAŞ - Galatasaray, çifte kupayla tamamladığı ve armasına 5'inci yıldızı eklemeye hak kazandığı 2024-2025 sezonuna, Napoli ile devam eden sözleşmesinde 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi olan yıldız golcüsü Victor Osimhen dışında 11 transfer sığdırdı. Astronomik maliyetlerin altına imza atılması zaman zaman tepkileri de beraberinde getirirken; sarı-kırmızılılar, kulüp tarihine geçecek kırılması güç bir harcamayı bu kez tek isim için yapmaya hazırlanıyor.

İNGİLTERE 1. LİGİ'NDEN REKOR TRANSFER

Tarih 4 Ağustos 2024... Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan Gabriel Sara duyurusu, sarı-kırmızılıların bir transfere ödediği en yüksek bonservis olarak kulüp tarihine geçti. Brezilyalı orta saha için Championship ekibi Norwich City'ye taahhüt edilen rakam 18 milyon euro oldu. 26 yaşındaki oyuncunun ardından yaz transfer döneminde 5, ara transferde 6 isimle daha sözleşme imzalandı.

18 MİLYON EUROLUK "BEK" FİYASKOSU

Zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte 8 milyon euroya kiralanan Senagelli sol bek Ismail Jakobs ve Kopenhag'tan gelen Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'in faturası 18 milyon euro oldu. Her 2 futbolcu da forma kapma mücadelesinde sınıfta kalırken, Galatasaray'ı önemli bir mali yük getirdi.

BATSHUAYI İZ BIRAKAMADI

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi, bonservisi elinde geldiği takıma şubat ayında veda etti. Belçikalı santrforun ayrılık kararında Osimhen'in üst düzey performansı ve Alvaro Morata'nın da takıma katılmasıyla birlikte ilk 11 şansını tamamen kaybetmesi etkili oldu.

OKAN BURUK'UN JOKERİ SALLAI

Beklentilerin uzağında kalan bu 3 ismin aksine Eylül 2024'te Freiburg'tan 6 milyon euroya alınan Macar oyuncu Roland Sallai, savunma ve kanatta teknik direktörü Okan Buruk'un elini güçlendirdi. Hızlı ve istekli oyunuyla ön plana çıkan Sallai, rakip filelere 6 gol gönderirken; sağ bek olarak da mücadele etti.

DEVRE ARASINDA 2 ÖNEMLİ TAKVİYE

6 Şubat'ta Premier Lig temsilcisi Wolverhampton Wanderers'tan transfer edilen Mario Lemina için kasadan 2,5 milyon euro çıktı. Mücadele gücü yüksek oyunu ve yerinde müdahaleleriyle dikkat çeken Gabonlu orta saha; Lucas Torreira ile iyi bir uyum yakalayıp, şampiyonlukta büyük katkı sağladı.

Devre arasında gelip, kısa sürede ideal kadroya eklenen bir diğer isim Eren Elmalı oldu. Trabzonspor'dan 4 milyon euroya imza atan 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın sayısız transfere rağmen uzun süredir savunmanın solunda yaşadığı krize çözüm oldu.

KULÜBEYE TAM 22 MİLYON EURO

Kış transfer döneminde gelen isimlerden Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Arda Turan'lı Eyüpspor'da adından söz ettiren Ahmed Kutucu için ise aynı olumlu etkiden bahsetmek mümkün olmadı.

3 futbolcuya ödenen rakam, Polonyalı sağ bek için Lens'e verilen 1 milyon euro kiralama bedeliyle birlikte 22 milyon euroyu buldu. Yüksek maliyet karşısında söz konusu isimlerin hepsi, genellikle son bölümlerde yedek kulübesinden oyuna dahil oldu.

OSIMHEN'İN GÖLGESİNDE BİR ŞAMPİYON: MORATA

Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasına neden olan sakatlığının ardından devre arasında Milan'dan 6 milyon euroya kiralanan Alvaro Morata, tüm sezona damga vuran mevkidaşı Victor Osimhen'in gölgesinde kalmaktan kurtulamadı. İlk 11'de fazla maça çıkamayan İspanyol futbol yıldızı, gol ve asist katkısı sunsa da isminden beklenen ağırlığı tam olarak sahaya yansıtamadı. Kariyerinde Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve milli takımda 2024 Avrupa Şampiyonluğu bulunan Morata, şimdilerde İtalya'ya dönüş için Galatasaray'ın onay vermesini bekliyor.

OSIMHEN'DE SON DURUM

Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'in 3 yıllık toplam 120 milyon euro garanti ücret içeren teklifini geri çeviren futbolcu, Galatasaray'da devam etmeyi kabul etti. Yönetim, 75 milyon euroluk bonservisi 5 yıla yayarak ödeme planını Napoli'ye kabul ettirdi. İtalyan basını, banka teminat mektubu sonrası resmi imzaların atılacağını yazdı.

GALATASARAY'IN 76,5 MİLYON EUROLUK TRANSFER KARNESİ

Gabriel Sara (Norwich City): 18 milyon euro

Michy Batshuayi: Bonservis ücreti yok

Ismail Jakobs (Monaco): 1 milyon euro kiralama ücreti, 8 milyon euro zorunlu opsiyon

Roland Sallai (Freiburg): 6 milyon euro

Elias Jelert (Kopenhag): 9 milyon euro

Carlos Cuesta (Genk): 8 milyon euro

Przemyslaw Frankowski (Lens): 1 milyon euro kiralama ücreti, 7 milyon euro bonservis

Alvaro Morata (Milan): 6 milyon euro kiralama bedeli

Ahmed Kutucu (Eyüpspor): 6 milyon euro

Mario Lemina (Wolverhampton Wanderers): 2,5 milyon euro

Eren Elmalı (Trabzonspor): 4 milyon euro