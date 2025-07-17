Galatasaray, golcü oyuncu için Hakan Çalhanoğlu transferinden vazgeçti! Varsa yoksa Osimhen

Sarı kırmızılılar kaleci transferini bile öteledi, Nijeryalı yıldız için bütün operasyonları durdurdu. İşler uzayınca Hakan, İnter ile arayı düzeltti, kalmaya karar verdi…

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray bütün transfer stratejisini Victor Osimhen üzerine kurdu. 14 yıl sonra takımdan ayrılan Fernando Muslera’nın yerine kaleci arayışlarını bile öteleyen sarı kırmızılılar, bütün transfer operasyonlarını durdurdu.

Takımdan ayrılan Dries Mertens’in alternatifi olarak görülen Hakan Çalhanoğlu, ilk temasların ardından herhangi bir adım atılmayınca İnter ile olan problemlerini çözerek Milano ekibinde kalmaya karar verdi. Osimhen konusundaki son gelişmeyi ise Sport İtalia’dan gazeteci Alfredo Pedulla duyurdu. İtalyan gazeteci, Galatasaray Napoli’ye bir teminat mektubu değil, bir kredi mektubu sunduğunu bildirdi.

SON ÖDEME 2027 OLSUN

Sarı kırmızılıların 75 milyon avroyu karşılayacak ve ödemeleri en geç 2026’ya kadar garanti altına alacak şekilde bankalarla çalışmalar yürüttüğü öğrenildi. Napoli’nin 40 milyon avro peşin, 35 milyon avro da en geç 2026’da ödeme şartıyla birlikte sonraki satıştan pay istediği belirtildi. Galatasaray ise son ödemeyi 2027’de yapmak istiyor.

Diğer taraftan Napoli’yi yakından takip eden Napoli Zone hesabı, Napoli Başkanı De Laurentiis’in “Osimhen’in hangi kulübü istediğiyle ilgilenmiyorum. Ben onu hangi kulübe satarsam orada oynayacak” şeklinde kendilerini kaynak olarak gösteren haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

HAKAN AÇIKLAMASI! "O BİZİM FUTBOLCUMUZ"

İnter Başkanı Giuseppe Marotta, FIFA Dünya Kulüpler Kupası’ndan elendikten sonra kaptan Lautaro Martinez’in ağır salvolarına maruz kalan Hakan Çalhanoğlu ile aralarında bir problem olmadığını söylerken “O, her açıdan bizim oyuncumuz. Sezon açılışında, antrenmanın ilk gününde onu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.