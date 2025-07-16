Muslera sonrası kaleye dev hamle! Galatasaray'dan Ederson takviyesi

Transferde büyük oynamaya hazırlanan Galatasaray, sadece hücum hattı değil, kaleci pozisyonunda da köklü bir değişime gidiyor. Sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera'nın ardından kaleyi dünyaca ünlü bir isimle doldurmak istiyor.

İngiltere basınına yansıyan haberlere göre, Galatasaray, Manchester City forması giyen Ederson'un şartlarını resmen sordu. 31 yaşındaki Brezilyalı kalecinin, maaş beklentisinin karşılanması durumunda sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

Galatasaray yönetimi, Ederson'a yıllık 6.5 milyon euro maaş ödemeyi kabul etti. Ancak bonservis konusunda taviz vermek istemeyen sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro'nun üzerine çıkmayı düşünmüyor.

2017 yılından bu yana Manchester City'nin kalesini koruyan Ederson'un sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro civarında olan tecrübeli file bekçisi, City kariyerinde 372 resmi maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 168 kez kalesini gole kapatan Ederson, toplamda 311 gol yedi.