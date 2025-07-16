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Haberler > Spor > Ederson şansı! Guardiola istemedi, City’nin kalecisi Galatasaray’a önerildi 

Ederson şansı! Guardiola istemedi, City’nin kalecisi Galatasaray’a önerildi 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ederson şansı! Guardiola istemedi, City’nin kalecisi Galatasaray’a önerildi 
Galatasaray, Premier Lig, Serie A, Beşiktaş, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılılar, İngilizlere Brezilyalı eldivenin şartlarını sordu. 31 yaşındaki başarılı kaleci de Galatasaray ile ilgili bilgiler toplamaya başladı...

Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrasında 1 numaraya üst düzey bir hamle yapmak isteyen Galatasaray’da adaylar arasına Ederson da girdi!

Fırsat transferi... 

Bu sezon Manchester City kalesinde değişim isteyen ve önümüzdeki yıl kadroda Brezilyalı kaleciyi düşünmeyen Guardiola’nın bu raporu, Aslan için fırsat oldu. City’den ayrılık hazırlığı yapan ve iyi bir kulüp arayışında olan Ederson’un durumu Galatasaray’a iletildi. Sarı kırmızılı kulüp de ilk hamlesini yaptı ve kulübüne sambacının transfer şartlarını sordu. 

Ederson şansı! Guardiola istemedi, City’nin kalecisi Galatasaray’a önerildi  - 1. Resim

Maliyete göre... 

City ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Ederson da Guardiola’nın kararı sonrası teklifleri değerlendirmeye aldı. Bu bağlamda da Galatasaray’ın girişimlerinden haberdar olan Brezilyalı eldiven sarı kırmızılı kulüp hakkında bilgi toplamaya başladı. Aslan, limit durumunu da düşünerek oyuncunun maliyetine göre teklifini iki türlü yapacak. Eğer yüksek bir talep olursa satın alma opsiyonu ile kiralama formülü önerilecek. Bu durumda City, oyuncunun sözleşmesini bir yıl daha uzatacak.  

Ederson şansı! Guardiola istemedi, City’nin kalecisi Galatasaray’a önerildi  - 2. Resim
 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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