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Fenerbahçe, Galatasaray derken... Süper Lig'de transfer bombası patlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, Galatasaray derken... Süper Lig&#039;de transfer bombası patlıyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transfer döneminin sessiz takımlarından Antalyaspor, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Kadrosunu henüz istediği gibi şekillendiremeyen teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yeni hedefi ortaya çıktı. Bu transfer gerçekleşirse kırmızı-beyazlı ekip gündeme bomba gibi düşecek. İşte detaylar...

İstediği transferlerde mutlu sona ulaşamayan ve Sebastien Haller’in ardından Davie Selke'yi de renklerine bağlayamayan Antalyaspor'da yeni hedef bir dünya yıldızı oldu. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Inter'de forma giyen ve takımından ayrılan Marko Arnautovic’i gündemine aldı.

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Ajansspor'un haberine göre; teknik direktör Emre Belözoğlu’nun kadrosunda görmek istediği 36 yaşındaki futbolcu, Bologna’dan ayrılarak bonservisini eline alırken, tatil için de Antalya’yı tercih etti. Deneyimli futbolcunun burada Emre Belözoğlu’yla birebir görüşme yaptığı iddia edildi.

Yıldız futbolcunun, maddi konularda kararsız kaldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe, Galatasaray derken... Süper Lig'de transfer bombası patlıyor - 1. Resim

KIZILYILDIZLA TEMAS HALİNDE

Öte yandan Marko Arnautovic, Avusturya ekibi Rapid Vien ile yaptığı görüşmeden sonuç alamadı. Golcü futbolcu, Sırbistan takımlarından Kızılyıldız’la da temas halinde.

Deneyimli isim, geçtiğimiz sezon Inter ile 28 maçta 7 gol ve 2 asist üretti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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