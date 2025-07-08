Abdülkadir Ömür geri dönüyor! Prensip anlaşması sağlandı

Acun Ilıcalı'nın takımı İngiliz ekibi Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönüyor. İşte anlaşma sağladığı takım...

Abdülkadir Ömür'ün transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City'de forma giyen 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Süper Lig'e dönmek üzere.

Ajansspor'un haberine göre; Antalyaspor, 10 numara transferi için düğmeye bastı. Süper Lig ekibi, Abdülkadir Ömür ile büyük ölçüde anlaştı.

Abdülkadir, geride kalan sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor'da forma giymişti.

PİYASA DEĞERİ 3,5 MİLYON EURO

Transfermarkt’a göre piyasa değeri 3,5 milyon euro olan Abdülkadir Ömür, 1999 Trabzon doğumlu.

Trabzonspor altyapısında yetişen oyuncu, 2016’da 17 yaşında A takıma yükseldi ve 2016-24 arasında 211 maçta 25 gol, 36 asist üreterek Türkiye Kupası, Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

2024 kışında 2.5 milyon euro bonservis ve bonuslarla Hull City’ye transfer olan Abdülkadir, İngiltere’de beklenen çıkışı yapamadı.