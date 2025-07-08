Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Abdülkadir Ömür geri dönüyor! Prensip anlaşması sağlandı

Abdülkadir Ömür geri dönüyor! Prensip anlaşması sağlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Abdülkadir Ömür geri dönüyor! Prensip anlaşması sağlandı
Abdülkadir Ömür, Süper Lig, Antalyaspor, Hull City, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın takımı İngiliz ekibi Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönüyor. İşte anlaşma sağladığı takım...

Abdülkadir Ömür'ün transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City'de forma giyen 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Süper Lig'e dönmek üzere.

Ajansspor'un haberine göre; Antalyaspor, 10 numara transferi için düğmeye bastı. Süper Lig ekibi, Abdülkadir Ömür ile büyük ölçüde anlaştı.

Abdülkadir, geride kalan sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor'da forma giymişti.

PİYASA DEĞERİ 3,5 MİLYON EURO

Transfermarkt’a göre piyasa değeri 3,5 milyon euro olan Abdülkadir Ömür, 1999 Trabzon doğumlu.

Trabzonspor altyapısında yetişen oyuncu, 2016’da 17 yaşında A takıma yükseldi ve 2016-24 arasında 211 maçta 25 gol, 36 asist üreterek Türkiye Kupası, Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

2024 kışında 2.5 milyon euro bonservis ve bonuslarla Hull City’ye transfer olan Abdülkadir, İngiltere’de beklenen çıkışı yapamadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

‘Pavarotti Hasan’ ameliyatsız 40 kilo verdi! O Ses Türkiye Şampiyonu’nu görenler tanıyamıyor40 derece sıcaklığı 45 derece hissediyorlar! Tarlada en zorlu mücadele: Günde 12 saat...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Doping' sözleri başına iş açtı! Maximin'e 4 ayrı suçtan suç duyurusu - SporMaximin'e 4 ayrı suçtan suç duyurusuSüper Lig ekibinin başı büyük dertte! Avrupa takımı FIFA'nın kapısını çalacak - SporSüper Lig ekibinin başı dertte! FIFA devreye girecekİki transfer yolda! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıkladı - Sporİki transfer yolda! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıkladıAlexis bombası! Fenerbahçe yıldız ismin peşinde - SporAlexis bombası! Fenerbahçe yıldız ismin peşindeOsimhen G.Saray'ın teklifini kabul etti! Asıl sorun Napoli'nin 75 milyon ısrarı! - SporOsimhen G.Saray'ın teklifini kabul ettiMou, parlattığı yıldızın peşinde! Mourinho, Rashford'u "Şampiyonluğa gel!" diyerek çağırdı - Spor"Şampiyonluğa gel!" diyerek ikna etti
Sonraki Haber Yükleniyor...