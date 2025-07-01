Onvo Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe istifa etti!
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Onvo Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, görevinden ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Boztepe'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.
Onvo Antalyaspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, görevinden 1 Temmuz itibarıyla istifa etti. Kırmızı-beyazlı kulüp, konuyla ilgili resmi bir açıklama yayımlayarak ayrılığı duyurdu.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Başkanımız Sinan Boztepe, 1 Temmuz itibarı ile görevinden istifa etmiş bulunmaktadır. Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler nedeniyle sonsuz teşekkür ederiz."
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran