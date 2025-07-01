Onvo Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe istifa etti!

Onvo Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, görevinden ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Boztepe'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Onvo Antalyaspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, görevinden 1 Temmuz itibarıyla istifa etti. Kırmızı-beyazlı kulüp, konuyla ilgili resmi bir açıklama yayımlayarak ayrılığı duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: