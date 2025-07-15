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Ederson Santana kimdir, Galatasaray'a transfer olacak mı? Sarı kırmızıların radarında kaleci Ederson Santana var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ederson Santana kimdir, Galatasaray&#039;a transfer olacak mı? Sarı kırmızıların radarında kaleci Ederson Santana var
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2025-2026 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray'ın kaleci arayışı devam ediyor. Sarı kırmızılıların radarına dünyaca ünlü kaleci Ederson Moraes girdi. Brezilyalı kaleci tecrübesi ve ayak hakimiyetiyle öne çıkan bir isimdir. Peki, Ederson Santana kimdir, Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte tüm ayrıntılar...

Galatasaray kalecisini aramaya devam ederken Manchester City'nin dünyaca ünlü file bekçisi Ederson Moraes gündeme geldi.

Sarı kırmızılılı kulüp ile anılmaya başlayan Ederson Santana'nın kariyeri merak konusu oldu. Peki, Ederson kimdir? Galatasaraya'a transfer olacak mı? İşte ayrıntılar...

Ederson Santana kimdir, Galatasaray'a transfer olacak mı? Sarı kırmızıların radarında kaleci Ederson Santana var - 1. Resim

EDERSON SANTANA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tam adıyla Ederson Santana de Moraes, 17 Ağustos 1993 yılında Brezilya'nın Osasco kentinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 31 yaşında olan tecrübeli kaleci, 1,88 metre boyundadır. Sol ayaklı modern kaleci olan Ederson Santana, dünyanaca ünlü bir futbolcudur.

Ederson Santana kimdir, Galatasaray'a transfer olacak mı? Sarı kırmızıların radarında kaleci Ederson Santana var - 2. Resim

EDERSON SANTANA FUTBOL KARİYERİ

Futbola Brezilya’nın São Paulo altyapısında başlayan Ederson, genç yaşta Portekiz’e transfer olarak Ribeirão ve ardından Rio Ave formaları giydi.

Benfica'da dikkatleri üzerine çekti 2017 yılında İngiltere Premier Lig devi Manchester City'ye transfer oldu. Premier League'de 372, City formasıyla 276+ maça çıkmıştır. 

6 Premier League şampiyonluğu, 2022-23 sezonunda 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 FA Cup, 2020-22 sezonunda 3 Premier Lig Golden Glove'de başarısı vardır.

Ederson Santana Brezilya Milli Takım formasını 29 kez giydi ve Copa America 2019 şampiyonudur.

Ederson Santana kimdir, Galatasaray'a transfer olacak mı? Sarı kırmızıların radarında kaleci Ederson Santana var - 3. Resim

EDERSON SANTANA GALATASARAY'A MI TRANSFER OLACAK?

Ederson Santana'nın Galatasaray'a transfer olacağı konusuna ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. 

Muslera'nın Galatasaray'dan ayrılmasından sonra kaleci arayışına giren sarı kırmızılı kulüp Brezilyalı kaleci Ederson Santana'yı radarına aldı. 

Türk ve yabancı medyada Galatasaray'ın Manchester City ile Ederson için maaş detayları konusunda görüşmeler yapıldığı öne sürülse de şu an için Galatasaray'dan resmi bir açıklama gelmemiştir.

Ederson'un Manchester City ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam etmektedir. City'nin yüksek bir bonservis ücreti isteyeceği ve Ederson'un maaş beklentisinin 7-15 € civarında olduğu yönünde iddialar vardır. Ayrıca Suudi kulüplerin Ederson için 25€ teklif yaptığı konuşuluyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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