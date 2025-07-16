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Erden Timur'dan çarpıcı açıklama! Galatasaray'a dönecek mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erden Timur, Galatasaray, Transfer, Yönetim Kurulu, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da son iki sezonda yönetim kurulunda görev alarak Mauro Icardi, Lucas Torreira, Mertens, Davinson Sanchez, Zaha ve Ziyech gibi yıldız isimlerin transferinde büyük rol oynayan Erden Timur, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a önemli transferlerde katkı sağlayan Erden Timur, CNBC-e'ye verdiği röportajda yönetime dönüş konusunda net konuştu.

Erden Timur'dan çarpıcı açıklama! Galatasaray'a dönecek mi? - 1. Resim

Programda yöneltilen "Önümüzdeki süreçte yönetim kademelerinde olur musunuz? Böyle bir düşünceniz var mı?" sorusuna açık yüreklilikle cevap veren Timur, yakın vadede böyle bir planının olmadığını söyledi.

Erden Timur'dan çarpıcı açıklama! Galatasaray'a dönecek mi? - 2. Resim

43 yaşındaki iş adamı, "Yakın zaman için hiç yok. Önümüzdeki 3-4 sene için söyleyebilirim. Çünkü öteki zaman da insan bilemez. Kısa vadeli hayallerde bile ne olacağını bilemiyoruz. Galatasaray'la ilgilenirken çok mutluyum. Herkesin tutkusunu yaşaması çok güzel bir şey ama oğlumla aram yeni yeni normalleşiyor. Büyürken yoktum. 3 yaz boyunca 1 gün gitmişim. Çocuklarım hiçbir zaman görmemişler beni. Şu anda Galatasaray zaten iyi, böyle gidecek de inşallah. Daha ileride belki olabilir ama şu an için değil."  ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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