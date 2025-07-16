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Galatasaray freni! Morata'nın Como transferi durdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray freni! Morata&#039;nın Como transferi durdu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Alvaro Morata'nın Como'ya transferi, sarı-kırmızılı kulübün Osimhen hamlesini beklemesi nedeniyle durma noktasına geldi.

Alvaro Morata'nın yeni durağı olarak gösterilen Como'ya transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray freni! Morata'nın Como transferi durdu - 1. Resim

Tuttosport'un haberine göre, İspanyol golcünün Serie A ekibine transferi, Galatasaray yönetiminin kararıyla şimdilik askıya alındı.

Galatasaray freni! Morata'nın Como transferi durdu - 2. Resim

Haberde, sarı-kırmızılıların Osimhen transferini sonuçlandırmadan Morata'yı bırakmak istemediği aktarıldı. Galatasaray, muhtemel Osimhen transferinin gerçekleşmemesi üzerine forvet hattında yıldız oyuncuyu tutmak istiyor

Galatasaray freni! Morata'nın Como transferi durdu - 3. Resim

Öte yandan özel izni sona eren Alvaro Morata, geçtiğimiz gün yeniden Galatasaray takımıyla antrenmanlara katıldı. Ancak İspanyol oyuncunun ayrılma isteğinde bir değişiklik olmadığı ve Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas ile çalışmak için ısrarcı olduğu belirtildi. Morata'nın kararı menajerler aracılığıyla bir kez daha sarı-kırmızılı yönetime iletildi. 

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıkan Morata, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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