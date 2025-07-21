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Galatasaray'ın golcüsünün dönüşü zaman alacak! Icardi'ye vize yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ın golcüsünün dönüşü zaman alacak! Icardi&#039;ye vize yok
Mauro Icardi, Galatasaray, Victor Osimhen, Vize, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çapraz bağ ameliyatı geçiren Arjantinli yeni sezonun açılışında sahne almak istiyor ama sağlık kurulu 6 kilo fazlası olduğunu belirtiyor. O nedenle forma Victor Osimhen’de olacak.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Sarı kırmızılılarda Victor Osimhen’in transferi eli kulağında. Napoli ile büyük oranda anlaşma sağlandı ve iş sonraki satıştan pay konusundaki pazarlıklara kaldı.

Galatasaray'ın golcüsünün dönüşü zaman alacak! Icardi'ye vize yok - 1. Resim

Transferde bu durum yaşanırken teknik ekip de yeni sezonun kadro hazırlığında. Geçen sezonun ortasında sakatlanan ve çapraz bağ ameliyatı olan Mauro İcardi’nin durumu merak konusu. Takımla çalışan Arjantinli oyuncu, yeni sezonun ilk maçında sahada olmak istiyor ancak sağlık kurulundan gelen rapor olumlu değil. Kurul, İcardi’nin 6 kilo fazlası olduğunu ve bir anda süre almasındansa kademeli olarak oynatılması taraftarı.

Galatasaray'ın golcüsünün dönüşü zaman alacak! Icardi'ye vize yok - 2. Resim

SANE DE GELİYOR

Sağlık kurulu, İcardi konusunda risk alınmamasını isterken Okan Buruk da çok istekli olan oyuncusunu frenlemeye bakacak. Ve sezonun açılış maçında forma Victor Osimhen’de olacak. Arjantinli oyuncu az az süre alıp eylül ayında tam hazır hale getirilmeye çalışılacak. Bu arada yeni transfer Leroy Sane’nin de İstanbul’a geliş tarihi belli oldu!

FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda forma giydiği için teknik heyetin özel izin verdiği Leroy Sane 24 Temmuz’da İstanbul’da olacak. Yeni takımıyla ilk çalışmalarını Kemerburgaz’da yapacak olan Alman oyuncu, lige kadar hazır hâle getirilecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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