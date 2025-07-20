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Galatasaray, Ederson transferinde sona yaklaştı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, Ederson transferinde sona yaklaştı!
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muslera sonrası kaleye yıldız bir ismi getirmek isteyen Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson ile 2+1 yıllık sözleşme için el sıkıştı.

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray, rotasını Premier Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Manchester City forması giyen Ederson transferinde önemli mesafe kat etti.

Galatasaray, Ederson transferinde sona yaklaştı! - 1. Resim

A Spor'un haberine göre Galatasaray, 31 yaşındaki Brezilyalı kaleciyle 2+1 yıllık sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı. Öte yandan, sarı-kırmızılıların Ederson'un menajeri Julio Cesar ile sözleşme detaylarının tamamlandığı öğrenildi. 

Galatasaray, Ederson transferinde sona yaklaştı! - 2. Resim

Galatasaray cephesinde şimdi gözler Manchester City ile yürütülen bonservis görüşmelerine çevrilmiş durumda. Yönetim, İngiliz temsilcisiyle kısa süre içerisinde anlaşmaya varmayı hedefliyor.

Galatasaray, Ederson transferinde sona yaklaştı! - 3. Resim

Geride kalan sezonda City formasıyla 40 maça çıkan Ederson, 13 maçta kalesini gole kapattı. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli eldivenin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro civarında.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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