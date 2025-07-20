Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı!

Galatasaray, Osimhen için Napoli ile 80 milyon euroluk anlaşmayı tamamladı. Resmi açıklamanın kısa sürede gelmesi bekleniyor.

Transfer döneminin en büyük hamlelerinden birine imza atan Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı.

Di Marzio'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Napoli ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre Galatasaray, 40 milyon Euro peşin, 35 milyon euroyu ise 2026'ya kadar taksitli olarak ödeyecek. Ayrıca sözleşmede 5 milyon Euro bonus ve %10'luk sonraki satıştan pay maddesi de yer alıyor.

Haberde, transfer için tüm evrakların hazırlandığı ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübün kısa süre içinde KAP açıklaması yapması bekleniyor.