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İlkay Gündoğan Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! Tek şartı ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İlkay Gündoğan Galatasaray&#039;a yeşil ışık yaktı! Tek şartı ortaya çıktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan İlkay Gündoğan, Galatasaray’a bedelsiz gelmeye hazır olduğunu iletti. Ancak deneyimli yıldızın istediği ücret transferin önündeki en büyük engel oldu.

Galatasaray'da orta saha transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılılara bedelsiz gelmeye sıcak baktığını bildirdi. Ancak tecrübeli yıldızın yıllık maaş talebi, yönetimin geri adım atmasına neden oldu.

İlkay Gündoğan Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! Tek şartı ortaya çıktı - 1. Resim

Haluk Yürekli'nin haberine göre, 34 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a "City'den bonservisimi alırım, bedelsiz gelirim" dediğini ancak bunun karşılığında yıllık 8 milyon euro istediğini aktardı.

İlkay Gündoğan Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! Tek şartı ortaya çıktı - 2. Resim

Galatasaray yönetimi ise bu talebi yüksek buldu. Sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan için 3-4 milyon euro bandında bir maaş planlıyor. Eğer oyuncu bu seviyelere inmeyi kabul ederse, transfer gerçekleşebilir.

İlkay Gündoğan Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! Tek şartı ortaya çıktı - 3. Resim

Teknik direktör Okan Buruk'un da transfere onay verdiği ve oyuncunun Galatasaray formasını giymesine sıcak baktığı öğrenildi.

İlkay Gündoğan Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! Tek şartı ortaya çıktı - 4. Resim

Geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 54 maça çıkan İlkay, 5 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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