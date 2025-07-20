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Galatasaray'ın kadrosunda büyük değişim! Tam 18 isimle yollar ayrıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ın kadrosunda büyük değişim! Tam 18 isimle yollar ayrıldı
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 18 oyuncuyla yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Kadınlar Süper Ligi'nde 50 puan toplayan ve ligi 4'üncü sırada bitiren Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda adeta yaprak dökümü yaşandı. Takım, sezon öncesi sürpriz bir karar alarak tam 18 oyuncusuna veda etti.

İŞTE YOLLARIN AYRILDIĞI 18 FUTBOLCU

Yolların ayrıldığı futbolcular şöyle: Gamze Nur Yaman, Müge Kandur, Fatma Sare Öztürk, Ina Kristoffersen, Arzu Karabulut, Andrea Staskova, Emine Ecem Esen, Nazlıcan Parlak, İsmigül Yalçıner, Flourish Chioma Sabastine, Ayşe Demirci, Çiğdem Belci, Maria Catalina Usme Pineda, Laura Dominguez Rojo, Hapsatou Malado Diallo, Marie Gisele Divine Ngah Manga, Kristine Bakarandze ve Berna Yeniçeri.

Galatasaray'ın kadrosunda büyük değişim! Tam 18 isimle yollar ayrıldı - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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