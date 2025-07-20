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Galatasaray'dan 3’lü plan: Ya o, ya o, ya da o!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;dan 3’lü plan: Ya o, ya o, ya da o!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Osimhen transferini bitiren Galatasaray, şimdi de stoper avına çıktı. Kalenin önüne duvar örmek isteyen sarı-kırmızılıların hedefinde 3 isim var. Bunlardan biri Manchester City’den Akanji. Diğer iki isim ise kiralık olarak düşünülen alternatifler. İşte Combom'un rotası ve detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Haftalardır Victor Osimhen’e odaklanan sarı-kırmızılılar, bu transferin mutlu sona ulaşmasıyla takıma seviye atlatacak bir stoper aramaya başladı.

LİSTEDE 3 İSİM VAR

Sözcü'nün haberine göre; Cimbom’un listesinde 3 isim var. Öncelik verilen futbolcu ise Manchester City’den Manuel Akanji. İngiliz ekibi bu transferde sorun çıkarmazken, yönetim ise 30 yaşındaki İsviçreli stoperin 7.5 milyon euroluk maaş talebinde indirim yapmaya çalışılıyor.

Manuel Akanji
Manuel Akanji

GALATASARAY'DAN İLGİNÇ TEKLİF

Akanji'nin ardından listenin ikinci sırasında yer alan isim ise bir dönem Fenerbahçe forması giyen, Bayern Münih’ten Kim Min-jae.

Sacha Boey transferinden kalan 5 milyon euro ve 2 hazırlık maçı geliri Alman ekibinden tahsil edilemedi. Bu haklardan vazgeçilip Güney Koreli stoperin bedelsiz kiralanmasına izin verilmesi teklifi masada. Almanlar bu öneriye olumlu yaklaşıyor.

Kim Min-jae
Kim Min-jae

ÜÇÜNDEN BİRİ ALINACAK

Sarı-kırmızılıların listesindeki son isim ise Monaco forması giyen Wilfried Singo. 30 milyon euro isteyen Fransız ekibine, 'Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama yapalım' denildi.

Üç oyuncudan birinin transferinin yakın zamanda bitirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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