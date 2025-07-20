Sarı-lacivertliler adı Galatasaray ile anılan Milli Takım kaptanıyla temasa geçti! Fenerbahçe'den Hakan bombası

Başkan Ali Koç’un nabız yokladığı Çalhanoğlu “İnter’le anlaşırsanız ben gelmek isterim” deyince iş ciddiye bindi. La Gazetta dello Sport 25 milyon avroya transferin biteceğini yazdı…

Marcus Rashford, Granit Xhaka, Marco Asensio, Yves Bissouma derken Fenerbahçe asıl bombayı Hakan Çalhanoğlu ile patlatmaya hazırlanıyor.

Sakatlığı sebebiyle İnter’in FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na katılmayan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibin son 16 turunda Brezilya ekibi Fluminense’ye elenmesinin ardından kendisini bir anda hedef tahtasında buldu.

Kaptan Lautaro Martinez, “Kalmak istemeyen hemen İnter’den ayrılsın” sözleriyle isim vermeden Hakan’a salvoda bulundu. Çünkü o sıralar Hakan’ın Galatasaray ile görüştüğü ve anlaştığı iddiaları vardı.

ÖZBEK İRTİBATI KESTİ

Başkan Dursun Özbek’in telefonla görüştüğü Hakan ‘çocukluk aşkı’ Galatasaray’a seve seve geleceğini söylemişti. Ancak ilk telefonun ardından Hakan’la irtibata geçen olmadı.

Bütün önceliğini 75 milyon avro bedeli olan Victor Osimhen transferine veren sarı kırmızılılar, 25-30 milyon avroları bulan ikinci bir bonservis bedelini kasadan çıkarmak istemiyordu. Kendisiyle ilgilenilmemesine bozulan Hakan’ın karşısına bu defa Fenerbahçe çıktı. Bir iddiaya göre sarı lacivertlilere haber gönderen Hakan’ın kendisiydi, bir başka iddia ise oyuncuyu bizzat başkanAli Koçaradı.

YILLIK 6 MİLYON AVRO

Koç’un teknik direktör Jose Mourinho ile de görüşüp onay aldıktan sonra Hakan’ı aradığı, millî takım kaptanının da “Başkanım bonservisimi alırsanız Fenerbahçe’de oynamak isterim” cevabını vermesinden sonra işin ciddiye bindiği belirtildi. İtalyan La Gazetta dello Sport, Fenerbahçe’nin İnter’e 20 milyon avro teklif ettiğini, teklifi 25 milyon avroya çıkarırsa transferin bitebileceğini belirtti. Sport Mediaset internet sitesi de Fenerbahçe’nin Hakan’a 10 numara, kaptanlık bandı ve yıllık 6 milyon avro ücretin yanı sıra bonuslar içeren bir teklifte bulunduğunu yazdı.

KAPTAN OLACAK

Fenerbahçe, eğer transfer gerçekleşirse Hakan Çalhanoğlu’na 10 numaralı formayı ve kaptanlık bandını teslim edecek. Ay yıldızlı takımın kaptanlığını yapan 31 yaşındaki oyuncunun transferi gerçekleşirse, Sofyan Amrabat ile yollar ayrılacak.

Geride kalan sezonda İnter ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Hakan Çalhanoğlu, 47 karşılaşmada görev alırken 11 gol, 8 asistle 19 gole katkı sağladı.

BABA TAKİPTEN ÇIKTI

Adı Galatasaray ile adı anıldığı dönemde birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu’nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, sarı kırmızılı kulübü İnstagram’da takipten çıktı. Bu durum kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.