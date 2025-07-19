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Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic bombası! İtalya'dan flaş iddia

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de Dusan Vlahovic bombası! İtalya&#039;dan flaş iddia
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jose Mourinho'nun isteğiyle Dusan Vlahovic yeniden Fenerbahçe'nin gündemine geldi. İtalyan basınına göre Juventus, yıldız golcünün bonservisinde indirime gitti.

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transferde büyük oynamaya devam ediyor. Şu ana kadar Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, forvet hattı için dünya çapındaki yıldızı yeniden gündemine aldı.

Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic bombası! İtalya'dan flaş iddia - 1. Resim

Tuttosport'un haberine göre teknik direktör Jose Mourinho, yönetimden bir golcü daha istedi. Sarı-lacivertli yönetimin Sırp yıldız Dusan Vlahovic ismi için yeniden masaya geldiği belirtili. Haberde Mourinho'nun oyuncuyla görüştüğü ve takıma katılmasını istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic bombası! İtalya'dan flaş iddia - 2. Resim

Juventus'un Sırp forvetin bonservisini 30 milyon eurodan 25 milyon euroya indirdiği ve Kolo Muani'nin bonservisini almak için Vlahovic'in satışına sıcak baktığı aktarıldı. Oyuncunun menajeri Ristic, muhtemel bir sözleşme feshi durumunda toplamda 10 milyon euro tazminat talep ettiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic bombası! İtalya'dan flaş iddia - 3. Resim

Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan kulüpleriyle yarışabilecek düzeyde maaş ve taahhüt sunabilen tek Avrupa kulübü olduğunun altı çizildi. Ancak kiralama formülünün gerçekleşmesi için Vlahovic'in maaş beklentilerini düşürmesi ve Juventus ile sözleşmesinin uzatılması gerektiği belirtildi.

25 yaşındaki yıldız golcünün Fenerbahçe seçeneğine artık daha sıcak baktığı ifade edilirken, transfer sürecinin kamp dönemi yaklaşırken hız kazanabileceği konuşuluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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