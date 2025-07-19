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Ali Koç'tan büyük transfer müjdesi! "Hakan Safi söz verdi"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde konuşan Ali Koç, "Fenerbahçe asla düşmez" diyerek camiaya seslendi. Koç, yöneticilerden Hakan Safi'nin büyük bir transfer sözü verdiğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte camiaya seslendi. Gündeme dair dikkat çeken ifadeler kullanan Koç, transfer çalışmalarıyla ilgili de net bir mesaj verdi.

Ali Koç’tan büyük transfer müjdesi! "Hakan Safi söz verdi" - 1. Resim

Başkan Koç, yöneticilerden Hakan Safi'nin büyük bir transfer için söz verdiğini açıklayarak, "Sayın Hakan Safi büyük bir transfer yapacağının sözünü verdi." dedi. 

Ali Koç’tan büyük transfer müjdesi! "Hakan Safi söz verdi" - 2. Resim

"Fenerbahçe asla düşmez" diyen Ali Koç, "Bizim DNA'mızda vazgeçmek ve pes etmek yoktur." ifadelerini kullandı.

Ali Koç’tan büyük transfer müjdesi! "Hakan Safi söz verdi" - 3. Resim

Sosyal medya üzerinden yürütülen eleştirilere de değinen Koç, "Son dönemde tarihimizde hiç görülmemiş şekilde yaşadığımız, özellikle sosyal medya üzerinden planlı ve sistemli şekilde yürütülen yalan ve iftira kampanyası bizi, bize kırdırmaktadır. Organize kötülük olarak yaptığım tanımlama tam bu." açıklamalarını yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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