Olympiakos, Filip Kostic için devrede!

Juventus'un gözden çıkardığı Filip Kostic'e Yunanistan'dan talip çıktı. Olympiakos, Sırp yıldız için resmi temaslara başladı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Olympiakos, Juventus forması giyen Filip Kostic için harekete geçti. İtalyan basınına göre Yunan temsilcisi, 32 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Torino ekibiyle resmi görüşmelere başladı.

Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor'un gelecek planlarında yer almayan Kostic için siyah-beyazlıların yaklaşık 4 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi. Kulüpten ayrılmaya sıcak bakan Kostic'in de Olympiakos'un teklifine olumlu yaklaştığı bildirildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin hızlı ilerlediği ve transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanabileceği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Sırp futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 35 maçta 2 gol, 9 asistlik katkı sağlamıştı.