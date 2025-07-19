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Olympiakos, Filip Kostic için devrede!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Olympiakos, Filip Kostic için devrede!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Juventus'un gözden çıkardığı Filip Kostic'e Yunanistan'dan talip çıktı. Olympiakos, Sırp yıldız için resmi temaslara başladı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Olympiakos, Juventus forması giyen Filip Kostic için harekete geçti. İtalyan basınına göre Yunan temsilcisi, 32 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Torino ekibiyle resmi görüşmelere başladı.

Olympiakos, Filip Kostic için devrede! - 1. Resim

Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor'un gelecek planlarında yer almayan Kostic için siyah-beyazlıların yaklaşık 4 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi. Kulüpten ayrılmaya sıcak bakan Kostic'in de Olympiakos'un teklifine olumlu yaklaştığı bildirildi.

Olympiakos, Filip Kostic için devrede! - 2. Resim

Taraflar arasındaki görüşmelerin hızlı ilerlediği ve transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanabileceği ifade ediliyor.

Olympiakos, Filip Kostic için devrede! - 3. Resim

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Sırp futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 35 maçta 2 gol, 9 asistlik katkı sağlamıştı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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