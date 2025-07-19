Galatasaray, Osimhen'de mutlu sona çok yakın! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde Napoli ile anlaşmaya vardı. Nijeryalı yıldızın 22 Temmuz Salı günü İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Victor Osimhen transferinde sona geldi. Napoli ile yapılan pazarlıklarda anlaşma sağlanırken, Nijeryalı golcünün 22 Temmuz Salı günü İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki forvet için Napoli'ye 40 milyon euro peşin, kalan 35 milyon euroyu ise 2026'ya kadar iki taksitte ödeyecek. Ayrıca yapılan protokole göre, Osimhen iki yıl boyunca Serie A'ya transfer olamayacak.

NAPOLİ SATIŞ PAYINDAN VAZGEÇTİ

Taraflar arasında yapılan görüşmelerde, Napoli'nin gelecekteki satıştan pay talebinden vazgeçtiği de belirtildi. Transferin resmiyet kazanması için teminat evraklarının tamamlanması bekleniyor.

Ajanasspor'un haberine göre, bu detayların da kısa sürede netleşmesiyle birlikte Osimhen İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıktı ve 37 gol, 7 asistlik performans sergiledi.