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Galatasaray'ın 35 kişilik Avusturya kampı kadrosu! İşte hazırlık maçı programı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ın 35 kişilik Avusturya kampı kadrosu! İşte hazırlık maçı programı...
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti. 35 oyuncunun yer aldığı kamp kadrosunu duyuran sarı-kırmızılılar, Avusturya'da 20 Temmuz ve 23 Temmuz'da 2 hazırlık maçı oynayacak.

İstanbul Havalimanı'ndan öğle saatlerinde kalkan uçakla Avusturya'ya hareket eden Galatasaray, Windischgarsten bölgesinde kampa girecek. Sarı-kırmızılı takım, "Summer Series Upper Austria" adlı organizasyonu kapsamında Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da 2 hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray'ın 35 kişilik Avusturya kampı kadrosu! İşte hazırlık maçı programı... - 1. Resim

İLK RAKİP ADMIRA WACKER

Galatasaray, ilk maçında yarın Avusturya 2. Ligi ekiplerinden Admira Wacker, ikinci maçında ise 23 Temmuz Çarşamba günü Serie A (İtalya 1. Futbol Ligi) temsilcisi Cagliari Calcio ile karşılaşacak.

İSTANBUL'DA 2 HAZIRLIK MAÇI

Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek Galatasaray, hazırlıklarına Kemerburgaz tesislerinde devam edecek. RAMS Park'ta 2 hazırlık maçı daha oynayacak sarı-kırmızılılar, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg ile 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın 35 kişilik Avusturya kampı kadrosu! İşte hazırlık maçı programı... - 2. Resim

Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Arda Ünay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolo Zaniolo, Przemyslaw Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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