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Galatasaray'da 'şapka' krizi! Futbolcunun verdiği mesaj dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da &#039;şapka&#039; krizi! Futbolcunun verdiği mesaj dikkat çekti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da gözden çıkarılan isim olan Nelsson, kamptaki tavırlarıyla göze batıyor. Danimarkalı stoperin taktığı şapka sarı-kırmızılı yönetimi kızdırırken, oyuncuya kulüp arandığı iddia edildi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Roma'ya kiralanan ve sezonun sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a dönen Victor Nelsson, teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almıyor. Gözden çıkarılan isim de kulüpte kalmaya sıcak bakmazken, Danimarkalı stoperin tavırları da göze batmaya başladı.

PERFORMANSI SINIFTA KALDI

Takvim'in haberine göre; yeni sezonda takımda düşünülmeyen Nelsson şu ana kadar hazırlık kampındaki performansıyla da sınıfta kaldı. Danimarkalı stoperin ayrıca disiplinsiz hareketleriyle de teknik direktör Okan Buruk'un tepkisini çektiği belirtiliyor.

ŞAPKASI DİKKAT ÇEKTİ

Nelsson'un tesislerde üzerinde İngilizce olarak "Bu iş yerinde çalışmıyorum" yazılı bir şapkayla gezdiği ve bu şekilde teknik heyete mesaj gönderdiği öğrenildi.

Galatasaray yönetimi bir an önce Nelsson'a takım bulabilmek için yoğun çaba harcıyor ve 7 milyon euroya alınan milli oyuncuyu düşük ücretle bırakmak istemiyor.

Nelsson'un kısa sürede takımdan ayrılması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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