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Frankowski için Fransa çıkarması! Galatasaray'da ayrılık kapıda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Frankowski için Fransa çıkarması! Galatasaray&#039;da ayrılık kapıda
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kadroda düşünülmeyen Frankowski’ye eski kulübü Lens ile Lille talip oldu. Galatasaray, Polonyalı oyuncuyu maliyetine kiralamaya sıcak bakıyor.

Galatasaray'da kadro planlaması kapsamında yolların ayrılacağı ilk isimlerden biri netleşti. Sarı-kırmızılıların gözden çıkardığı Przemyslaw Frankowski, yeniden Fransa yolcusu olabilir.

Frankowski için Fransa çıkarması! Galatasaray'da ayrılık kapıda - 1. Resim

 29 yaşındaki kanat oyuncusuna eski kulübü Lens ile birlikte Lille de talip oldu. İki kulübün de Galatasaray'a resmi teklif sunduğu öğrenildi.

Frankowski için Fransa çıkarması! Galatasaray'da ayrılık kapıda - 2. Resim

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Galatasaray, Frankowski'yi maliyetine karşılık kiralamaya hazır. Görüşmelerde son aşamaya gelinirken, önümüzdeki hafta Polonyalı futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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