Frankowski için Fransa çıkarması! Galatasaray'da ayrılık kapıda

Kadroda düşünülmeyen Frankowski’ye eski kulübü Lens ile Lille talip oldu. Galatasaray, Polonyalı oyuncuyu maliyetine kiralamaya sıcak bakıyor.

Galatasaray'da kadro planlaması kapsamında yolların ayrılacağı ilk isimlerden biri netleşti. Sarı-kırmızılıların gözden çıkardığı Przemyslaw Frankowski, yeniden Fransa yolcusu olabilir.

29 yaşındaki kanat oyuncusuna eski kulübü Lens ile birlikte Lille de talip oldu. İki kulübün de Galatasaray'a resmi teklif sunduğu öğrenildi.

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Galatasaray, Frankowski'yi maliyetine karşılık kiralamaya hazır. Görüşmelerde son aşamaya gelinirken, önümüzdeki hafta Polonyalı futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.