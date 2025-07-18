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Galatasaray’ın iki yıldız adımı sonuçsuz kaldı! Inter'den Hakan Çalhanoğlu ve Sommer açıklaması

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray’ın iki yıldız adımı sonuçsuz kaldı! Inter&#039;den Hakan Çalhanoğlu ve Sommer açıklaması
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Inter Futbol Direktörü Piero Ausilio, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Serie A devi Inter'in Futbol Direktörü Piero Ausilio, Galatasaray'ın gündemindeki iki yıldız isim Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer hakkında konuştu. 

Galatasaray’ın iki yıldız adımı sonuçsuz kaldı! Inter'den Hakan Çalhanoğlu ve Sommer açıklaması - 1. Resim

Galatasaray'ın milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na olan ilgisini doğrulayan Ausilio, "Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'la görüşme yaptık. Ancak şu dönemde anlaşmaya varmamız neredeyse imkansızdı. Denediler, sadece bu kadar. Hakan'la takımımız arasında hiçbir problem yok, devam ediyoruz." dedi. 

Galatasaray’ın iki yıldız adımı sonuçsuz kaldı! Inter'den Hakan Çalhanoğlu ve Sommer açıklaması - 2. Resim

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 maça çıkan ve Serie A şampiyonluğunda kilit rol oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun ismi, uzun süredir Galatasaray ile anılıyordu.

Galatasaray’ın iki yıldız adımı sonuçsuz kaldı! Inter'den Hakan Çalhanoğlu ve Sommer açıklaması - 3. Resim

İtalyan futbol adamı, Galatasaray'ın bir diğer hedefi olan kaleci Yann Sommer içinse, "Yann Sommer, Galatasaray'a transfer olmaya yakın değildi. Somut bir gelişme olmadı. Sommer bizim kalecimiz. Bizimle kalmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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