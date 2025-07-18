Galatasaray’dan Coman bombası! Barış Alper satılırsa harekete geçilecek

Galatasaray, Avrupa'dan teklif alan Barış Alper Yılmaz’ın ayrılığı durumunda Bayern Münih'in yıldızı Kingsley Coman için devreye girmeyi planlıyor.

Transferde büyük oynamaya hazırlanan Galatasaray, Victor Osimhen hamlesinin ardından bir yıldız ismi daha gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kulüplerinin radarında olan Barış Alper Yılmaz'ın satılması durumunda, alternatif olarak Kingsley Coman'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.

HT Spor'un haberine göre, Galatasaray yönetimi, Bayern Münih forması giyen 29 yaşındaki Fransız yıldızı transfer listesine aldı. Barış Alper Yılmaz'a gelen tekliflerin değerlendirilmesi halinde, Coman için Bayern Münih ile resmi temasların başlayacağı ifade ediliyor.

Sol ve sağ kanatta görev yapabilen 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyerken, 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Coman'ın Bayern Münih ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.