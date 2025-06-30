Jose Mourinho'dan Filip Kostic talebi: "Kostic’i mutlaka alın"

Jose Mourinho, kiralık sözleşmeleri sona eren Milan Skriniar ve Filip Kostic için yönetimden net talepte bulundu. Özellikle Kostic konusunda ısrarcı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kiralık sözleşmeleri sona eren iki önemli isim konusunda geri adım atmıyor. Portekizli çalıştırıcı, sezon sonunda takımdan ayrılan Milan Skriniar ve Filip Kostic için yönetime açık mesaj gönderdi.

“SKRINIAR YERİNE DENGİ BİLE OLUR”

Portekizli hoca her iki oyuncunun da geri alınmasını isterken özellikle Kostic için ısrarcı. Skriniar kalibresinde bir stoperde kararlı olan Mourinho, yönetime, “O olmazsa dengini bulun” derken, “Kostic’i mutlaka alın” talebini iletti.