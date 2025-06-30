Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Jose Mourinho'dan Filip Kostic talebi: "Kostic’i mutlaka alın"

Jose Mourinho'dan Filip Kostic talebi: "Kostic’i mutlaka alın"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Jose Mourinho&#039;dan Filip Kostic talebi: &quot;Kostic’i mutlaka alın&quot;
Jose Mourinho, Fenerbahçe, Transfer, Beklenti, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jose Mourinho, kiralık sözleşmeleri sona eren Milan Skriniar ve Filip Kostic için yönetimden net talepte bulundu. Özellikle Kostic konusunda ısrarcı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kiralık sözleşmeleri sona eren iki önemli isim konusunda geri adım atmıyor. Portekizli çalıştırıcı, sezon sonunda takımdan ayrılan Milan Skriniar ve Filip Kostic için yönetime açık mesaj gönderdi.

Jose Mourinho'dan Filip Kostic talebi:

“SKRINIAR YERİNE DENGİ BİLE OLUR”

Portekizli hoca her iki oyuncunun da geri alınmasını isterken özellikle Kostic için ısrarcı. Skriniar kalibresinde bir stoperde kararlı olan Mourinho, yönetime, “O olmazsa dengini bulun” derken, “Kostic’i mutlaka alın” talebini iletti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

BBC yayınlamayı reddetti! Gazze belgeselini ekrana o kanal taşıyacakKolombiyalı golcü artık Kadıköylü! Jhon Duran evine geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Göztepe'den geleceğe yatırım! Ibrahim Sabra resmen açıklandı - SporGöztepe yeni transferini resmen duyurdu!Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır'a dev zam! Yeni maaşı belli oldu - SporTrabzonspor’dan Uğurcan Çakır'a dev zam!Galatasaray'dan Richarlison sürprizi! Tottenham bonservis şartı koydu - SporGalatasaray'dan Richarlison sürprizi!Eyüpspor'dan Leo Petrot hamlesi! Sol bek için resmi teklif yapıldı - SporEyüpspor'dan Leo Petrot hamlesi! Resmi teklif yapıldıTüm belgeler hazır! Tammy Abraham, Kartal için İstanbul'a geliyor - Sporİngiliz yıldız, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!Beşiktaş, Derek Needham ile yollarını ayırdı! Resmi açıklama geldi - SporBeşiktaş, tecrübeli oyuncu ile yollarını ayırdı!
Sonraki Haber Yükleniyor...