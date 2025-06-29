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Fenerbahçe istedi, Vlahovic reddetti! Juventus'la ipler geriliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe istedi, Vlahovic reddetti! Juventus&#039;la ipler geriliyor
Dusan Vlahovic, Juventus, Fenerbahçe, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adı Fenerbahçe ile anılan Dusan Vlahovic, Juventus’tan gelen maaş indirimi teklifini kabul etmedi. Sırp golcünün sezon sonunda bedelsiz ayrılmayı planladığı öne sürüldü.

Yaz transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olan Dusan Vlahovic için çarpıcı iddialar gündeme geldi.

Fenerbahçe istedi, Vlahovic reddetti! Juventus'la ipler geriliyor - 1. Resim

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Juventus forması giyen 25 yaşındaki Sırp forvet, kulübünün sözleşme uzatma ve maaş düşürme teklifini reddetti.

Fenerbahçe istedi, Vlahovic reddetti! Juventus'la ipler geriliyor - 2. Resim

PLANI ORTAYA ÇIKTI

Yıldız santrforun, mevcut kontratını sonuna kadar kullanıp gelecek sezon bedelsiz olarak takımdan ayrılmak istediği ifade edildi. 

Siyah-beyazlı yönetim ile oyuncunun arasındaki gerilimin hızla tırmandığı öne sürülürken, Jonathan David transferi için bütçe açmak isteyen Juventus'un zorlandığı aktarıldı.

Adı uzun süredir Fenerbahçe ile de anılan Vlahovic'in, çevresine bu sezon Torino'da kalmak istediğini söylediği ve sarı-lacivertli kulüpten gelen teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

Juventus formasıyla 2024/25 sezonunda tüm kulvarlarda 44 resmi maça çıkan Vlahovic, bu maçlarda 17 gol atarken, 5 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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