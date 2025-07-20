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İngilizler gözünü kararttı! Barış Alper Yılmaz için dev teklif masada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İngilizler gözünü kararttı! Barış Alper Yılmaz için dev teklif masada
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz kulübü, tam 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Sarı-kırmızılılar ise milli futbolcuyu bırakmak istemiyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu önümüzdeki sezon da aynı başarıyı yakalamak isteyen Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılı camia adeta Victor Osimhen transferine kilitlenmişken, bir yandan da gözler takımdan ayrılma olasılığı bulunan isimlerde.

BARIŞ ALPER'E 30 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre; son şampiyonun oyuncularına teklif üstüne teklif geliyor. Bu isimlerden birisi de milli futbolcu Barış Alper Yılmaz.

İngiliz kulübü Nottingham Forest, Yılmaz için adeta gözünü kararttı. Kulübün önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılıların kapısını çalacağı ve 30 milyon euroluk teklifte bulunacağı iddia edildi.

KULÜP BIRAKMAK İSTEMİYOR

Başarılı futbolcuya gelen teklifler olsa da, Şampiyonlar Ligi'nde üst turları hedefleyen sarı-kırmızılılar, kadrosundaki yıldızları koruyarak üzerine eklemeler yapmayı planlıyor. Bu nedenle yönetim ve teknik heyet performansından memnun olduğu Barış Alper Yılmaz'ı bırakmak istemiyor.

156 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray formasıyla 156 maçta görev alan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 25 gol atarken 20 de asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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