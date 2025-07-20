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Galatasaray'dan dev hamle: Ederson ile anlaşma sağlandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;dan dev hamle: Ederson ile anlaşma sağlandı!
Galatasaray, Transfer, Fernando Muslera, Manchester City, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fernando Muslera'nın vedası sonrası kaleye takviye arayan Galatasaray, Manchester City'nin yıldızı Ederson ile her konuda anlaşmaya vardı. Gözler şimdi İngiliz ekibine çevrildi.

Galatasaray, efsane kalecisi Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferinde büyük bir adım attı. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin tecrübeli eldiveni Ederson ile tüm şartlarda anlaşma sağladı.

Galatasaray'dan dev hamle: Ederson ile anlaşma sağlandı! - 1. Resim

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray yönetimi, Brezilyalı kaleci ile yapılan görüşmelerin ardından olumlu sonuç aldı. Şimdi sırada, İngiliz devi Manchester City ile bonservis pazarlıkları var.

Galatasaray'dan dev hamle: Ederson ile anlaşma sağlandı! - 2. Resim

Sarı-kırmızılılar, Ederson transferini kısa sürede neticelendirmek için City ile temaslarını sürdürüyor. 

Galatasaray'dan dev hamle: Ederson ile anlaşma sağlandı! - 3. Resim

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki file bekçisi, Manchester City kariyerinde 372 maçta kaleyi korudu. Ederson, bu maçlarda kalesinde 311 gol gördü. Brezilyalı file bekçisi, 168 maçta kalesini gole kapattı.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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