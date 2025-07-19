Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ahmetcan Kaplan Galatasaray'a yakın!

Ahmetcan Kaplan Galatasaray'a yakın!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ahmetcan Kaplan Galatasaray&#039;a yakın!
Galatasaray, Ahmetcan Kaplan, Ajax, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan, transfer görüşmeleri için kamp kadrosundan çıkarıldı. Galatasaray yönetimi, oyuncunun temsilcileriyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Ajax'ta forma giyen genç stoper Ahmetcan Kaplan'ı gündemine aldı. 

Ahmetcan Kaplan Galatasaray'a yakın! - 1. Resim

A Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun temsilcileriyle sözleşme şartlarını görüşmek üzere kısa süre içinde bir araya gelecek.

Başkan Dursun Özbek yönetimiyle yapılacak görüşmelerin ardından transferin şekillenmesi bekleniyor. Genç oyuncuya Galatasaray dışında Almanya'dan bazı kulüplerin de ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Ahmetcan Kaplan Galatasaray'a yakın! - 2. Resim

Hollanda basını, Ahmetcan Kaplan'ın transfer görüşmelerini gerçekleştirebilmesi adına kulübü Ajax'tan izin aldığını ve bu nedenle Mechelen ile oynanan hazırlık maçında kadroda yer almadığını yazdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Esen Gök kimdir, neden öldü? Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri evinde ölü bulundu"Açlık silahı" yine can aldı! İşgal ordusu yine insani yardım bekleyenleri vurdu, çok sayıda ölü var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ali Koç'tan büyük transfer müjdesi! "Hakan Safi söz verdi" - SporAli Koç'tan büyük transfer müjdesi! "Hakan Safi söz verdi"Olympiakos, Filip Kostic için devrede! - SporOlympiakos, Filip Kostic için devrede!Beşiktaş, Mehdi Taremi transferinde devrede! İranlı yıldız yeşil ışık yaktı - SporBeşiktaş, İranlı yıldız için devreye girdi!Beşiktaş'ta temizlik başlıyor! Kamp öncesi 8 oyuncu ile yollar ayrılacak - SporBeşiktaş'ta kamp öncesi 8 oyuncu ile yollar ayrılacak!Jhon Duran'dan Jose Mourinho sözleri! "Şampiyonluk için savaşacağım" - SporJhon Duran'dan Mourinho sözleri! "Şampiyonluk için..."Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uğurcan Çakır'a dikkat çeken transfer sorusu! - SporErdoğan'dan Uğurcan Çakır'a dikkat çeken transfer sorusu!
Sonraki Haber Yükleniyor...