Ahmetcan Kaplan Galatasaray'a yakın!

Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan, transfer görüşmeleri için kamp kadrosundan çıkarıldı. Galatasaray yönetimi, oyuncunun temsilcileriyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Ajax'ta forma giyen genç stoper Ahmetcan Kaplan'ı gündemine aldı.

A Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun temsilcileriyle sözleşme şartlarını görüşmek üzere kısa süre içinde bir araya gelecek.

Başkan Dursun Özbek yönetimiyle yapılacak görüşmelerin ardından transferin şekillenmesi bekleniyor. Genç oyuncuya Galatasaray dışında Almanya'dan bazı kulüplerin de ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Hollanda basını, Ahmetcan Kaplan'ın transfer görüşmelerini gerçekleştirebilmesi adına kulübü Ajax'tan izin aldığını ve bu nedenle Mechelen ile oynanan hazırlık maçında kadroda yer almadığını yazdı.