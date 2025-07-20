Yusuf Demir'in transferi iptal! İspanyol ekibinin vazgeçme sebebi ortaya çıktı

Galatasaray, yeni sezon kadrosunda yer vermeyi düşünmediği Yusuf Demir için transfer planı yaptı ancak hayaller suya düştü. İspanyol ekibinin bu transferden neden vazgeçtiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde hiç şüphesiz Victor Osimhen yer alırken, bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaşanan son sıcak gelişme ise Yusuf Demir ile ilgili.

ELCHE TALİP OLDU

Teknik direktör Okan Buruk tarafından yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Yusuf Demir'in gelişimini takip etmek isteyen Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcunun kontratını uzatarak kiralık olarak göndermeyi planladı. Bu doğrultuda genç futbolcu Yusuf Demir'e La Liga'nın yeni ekibi Elche talip oldu.

TRANSFERİ SUYA DÜŞÜREN SEBEP...

Alman basınından Kicker'in haberine göre; sarı-kırmızılı kulüpten 1 milyon 600 bin euro maaş alan Yusuf'un ücretinin tamamını karşılamak istemeyen Elche, 900 bin euro ödemeyi teklif etti. Ancak Galatasaray, futbolcunun maaşın tamamının karşılanmasında ısrarcı olunca transfer suya düştü.

Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek 22 yaşındaki Yusuf Demir'in Transfermarkt verilerine göre değeri ise 2 milyon 200 bin euro.