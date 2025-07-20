Ezeli rakipler milli futbolcu için karşı karşıya! Biri ısrarcı, diğeri takipte...

Galatasaray'dan Benfica'ya transferiyle büyük ses getiren ve takımında başarılı bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu, bu kez sarı-kırmızılıların ezeli rakipleri tarafından isteniyor. Süper Lig devleri, 26 yaşındaki milli yıldız için rekabet halinde. İşte flaş transfer iddiasına dair son detaylar...

Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'da geride bıraktığımız sezon 53 maça çıkan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 16 gol attı ve 13 asist üretti. Attığı ve attırdığı gollerle takımın başarısına büyük katkı sağlayan Aktürkoğlu, elde ettiği başarıyla rağmen ayrılığı kafasına koydu.

Geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren ve eşinin Türkiye'de yaşama isteğine saygı duyan ismin, Süper Lig ekiplerinden gelen tekliflere sıcak bakacağı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından transfer piyasasında hareketlenme yaşandı. Adı transfer dedikodularıyla anılan 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Süper Lig devleri düğmeye bastı.

BEŞİKTAŞ ISRARCI

Benfica forması giyen Orkun Kökçü'yü kadrosuna katan Beşiktaş, bu kez Kerem Aktürkoğlu için kolları sıvadı. Portekiz ekibinde oldukça başarılı bir sezon geçiren ve Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif bekleyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu, aradığını bulamazsa Türkiye'ye dönecek.

Eğer tecrübeli kanat oyuncusu Süper Lig'e dönmeye tamam derse, Beşiktaş bu noktada devreye girerek hamlesini yapacak.

KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Tecrübeli futbolcunun Benfica ile 2029 yılına kadar sözleşmesi olması ise büyük bir sorun teşkil ediyor. Beşiktaş, bu problemi, Orkun Kökçü'de olduğu gibi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle aşmayı planlıyor.

FENERBAHÇE DE TAKİPTE

Sabah'ın haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'nu takip eden bir başka Süper Lig devinin ise Fenerbahçe olduğu iddia edildi. Oyuncunun durumu birkaç hafta içinde netlik kazanacağı ve önümüzdeki süreçte iki ezeli rakibin milli yıldız konusunda karşı karşıya gelme ihtimali oldukça yüksek olduğu belirtildi.