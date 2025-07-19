Kerem Demirbay'dan dikkat çeken Leroy Sane açıklaması!

Galatasaray'da geçirdiği iki sezonun ardından Eyüpspor’a transfer olan Kerem Demirbay, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da 2 sezon forma giyen ve sonrasında ikas Eyüpspor'a transfer olan tecrübeli futbolcu Kerem Demirbay, Tivibuspor'a Leroy Sane hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Demirbay, Eyüpspor'a imza atmadan önce ezeli rakiplerden de teklif aldığını açıkladı. Ancak bu teklifleri geri çevirdiğini belirten Demirbay, "Eyüpspor'a transfer olmadan önce İstanbul'dan başka büyük kulüplerden de teklifler vardı. Galatasaray benim evim olmuştu. Herkes bana sahip çıktı. Ben de karakter olarak büyük bir rakip takıma gidemedim, kendime yakıştıramam." ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın transfer gündemindeki Leroy Sane ile de ilgili konuşan Demirbay, "Leroy uzun zamandır arkadaşım. Galatasaray çok iyi bir karakter transfer etti. Ona, ‘Kariyerinde çok büyük kulüplerde oynadın ama buraya geldiğin an hiçbir yerde yaşamadığın hisleri yaşayacaksın’ dedim." şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı forma ile 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Kerem Demirbay, veda mesajında şu sözleri kullandı: