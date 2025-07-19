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Kerem Demirbay'dan dikkat çeken Leroy Sane açıklaması!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kerem Demirbay&#039;dan dikkat çeken Leroy Sane açıklaması!
Kerem Demirbay, Galatasaray, Eyüpspor, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da geçirdiği iki sezonun ardından Eyüpspor’a transfer olan Kerem Demirbay, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da 2 sezon forma giyen ve sonrasında ikas Eyüpspor'a transfer olan tecrübeli futbolcu Kerem Demirbay, Tivibuspor'a Leroy Sane hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kerem Demirbay'dan dikkat çeken Leroy Sane açıklaması! - 1. Resim

Demirbay, Eyüpspor'a imza atmadan önce ezeli rakiplerden de teklif aldığını açıkladı. Ancak bu teklifleri geri çevirdiğini belirten Demirbay, "Eyüpspor'a transfer olmadan önce İstanbul'dan başka büyük kulüplerden de teklifler vardı. Galatasaray benim evim olmuştu. Herkes bana sahip çıktı. Ben de karakter olarak büyük bir rakip takıma gidemedim, kendime yakıştıramam." ifadelerini kullandı.

Kerem Demirbay'dan dikkat çeken Leroy Sane açıklaması! - 2. Resim

Galatasaray’ın transfer gündemindeki Leroy Sane ile de ilgili konuşan Demirbay, "Leroy uzun zamandır arkadaşım. Galatasaray çok iyi bir karakter transfer etti. Ona, ‘Kariyerinde çok büyük kulüplerde oynadın ama buraya geldiğin an hiçbir yerde yaşamadığın hisleri yaşayacaksın’ dedim." şeklinde konuştu.

Kerem Demirbay'dan dikkat çeken Leroy Sane açıklaması! - 3. Resim

Sarı-kırmızılı forma ile 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Kerem Demirbay, veda mesajında şu sözleri kullandı:

"Geçirdiğim 2 sene için gerçekten teşekkür ediyorum. Bir yanlışım olduysa affola. İnşallah stada geldiğimde ıslık sesi duymam."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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