Galatasaray'da tarihi gün: 50 milyon dolarlık hamleyi Dursun Özbek açıklayacak ! İşte detaylar...

Florya Projesi için Nivak Yapı A.Ş. ile geçtiğimiz hafta hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalayan Galatasaray, çarşamba günü gelecek peşinatı Victor Osimhen transferinde kullanmayacak. 50 milyon doların nerede kullanılacağı belli oldu.

Galatasaray Kulübü, ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacağı belirtilen ve uzun süredir çalışmaların sürdğüFlorya Projesi için Nivak Yapı ile sözleşme imzaladı.Anlaşma kapsamında 50 milyon dolar peşinat gelecek.

BANKALAR BİRLİĞİ'NE 50 M İ LYON DOLAR

Çarşamba günü kulüp hesaplarına yatması beklenen 50 milyon doların, Napoli ile anlaşma sağlanan Victor Osimhen'in transferinde kullanılmayacağı, söz konusu gelirle Bankalar Birliği'nden çıkılacağıöğrenildi.

DURSUN Ö ZBEK DETAYLARI A Ç IKLAYACAK

Sözcü'de yer alan habere göre; daha önce 23 Temmuz'da yapılacağı duyurulan divan kurulu toplantısıda bir gün sonraya ertelendi.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, perşembe gününe ertelenen toplantıda hem Florya Projesi hem de Bankalar Birliği ile ilgili önemli detaylar açıklaması bekleniyor.