Dile kolay tam 231 gün! Galatasaray'da Icardi kararı: Kulüp doktoru açıkladı

Galatasaray'ın 7 Kazım 2024 tarihinde 3-2 kazandığı Tottenham maçında ön çapraz bağı kopan ve menisküs hasarı oluşan Mauro Icardi, aylardır forma giyemiyor. Sezon başı kampına dahil olmasına karşın sahalara dönüş tarihi merak edilen Arjantinli futbolcunun son durumuna ilişkin Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakat oyuncuların durumuyla ilgili açıklama yaptı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında yaşadığı ciddi sakatlık sebebiyle ülkesinde ameliyat masasına yattıktan sonra uzun bir rehabilite süreci geçiren ve geçtiğimiz günlerde topla çalışmalara başlayan Mauro Icardi'nin son durumu netlik kazandı.

"BUGÜN OYNAMAK İSTER AMA DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılılarda, ön çapraz bağ sakatlığından çıkan Mauro Icardi'de her şeyin yolunda olduğuna değinen İnce, "Icardi, joker olarak topla çalışmalara başladı. Şu an iyi bir yerde. Tedbirli gideceğiz, akıllı olacağız. Şu an sakatlığının 231'inci günündeyiz. Tek isteğimiz Icardi'nin sağlıklı dönmesi. Icardi yapı olarak bugün oynamak ister ama dikkat etmemiz gerek. Kilosu da günden güne düşüyor" şeklinde konuştu.

ZANIOLA VE BATUHAN ŞEN'İN DURUMU

Avusturya 2'nci Ligi takımlarından Admira Wacker ile yapılan müsabakada sakatlanan Nicolo Zaniolo ile Batuhan Şen'in durumlarını da değerlendiren kulüp doktoru, "Zaniolo ile maçtan sonra konuştuğumuzda quadriceps kasında ağrı hissettiğini söyledi. Tedbir amaçlı MR çekeceğiz. Bu yüzden antrenmana çıkmayacak. Batuhan bir kafa travması geçirdi. Çok şükür beyinle ilgili bir şey yok. Ancak dizinde iç yan bağlarında bir hasar var. Onun tedavisine başladık. İstanbul'da tedavisine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.