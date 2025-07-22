Galatasaraylıların uzun süredir beklediği müjde geldi! Tarihi imzayı Okan Buruk duyurdu: Transfer bitti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında kameraların karşısına geçti. Tecrübeli çalıştırıcı, İtalyan kulübü Napoli ile günlerdir bonservis pazarlığının sürdüğü Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştıklarını duyurdu. Buruk, "Osimhen, parayı bir kenara attı ve Galatasaray ile mutluluğu seçti" dedi. Nijeryalı sanrfor, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi oldu.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon elde edilen çifte kupanın en büyük pay sahiplerinden Victor Osimhen'in transferini resmi olarak açıklamaya hazırlanıyor. Bu konuda en net açıklama teknik patron Okan Buruk'tan geldi.

80 MİLYON EURO BONSERVİS

Sarı-kırmızılılar, güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen Nijeryalı golcü için sözleşmesinde yer alan "75 milyon Euro bonservis" (40 milyon euro peşin, 35 milyon euro bir yıl içinde taksitler halinde) ve 5 milyon euro başarı bonusu karşılığında anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki futbolcuya, yıllık 16 milyon euro garanti ücret ödeneceği öğrenildi.

"OSIMHEN TRANSFERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI"

Avusturya kampında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Abdullah Bey (Kavukçu), Osimhen'le ilgili görüşmeleri sürdürüyor. En kısa süreçte sonuca ulaşacak. Büyük ölçüde tamamlandı. Osimhen'de sona geldik. En kısa zamanda imza atmasını ve takıma katılmasını bekliyorum" dedi.

"OSIMHEN, GALATASARAY'DA KALMAYI SEÇTİ"

51 yaşındaki antrenör, "Osimhen burada kimseyle vedalaşmadı, kafası karışıktı, düşünmek için süre istedi. Galatasaray'a sevgisini net şekilde gördük. Kafa karışıklığı, Galatasaray'a olan sevgisi olmasa farklı şeyler düşünebilirdi. Önemli ve ciddi teklifler vardı. Galatasaray'la yaşadıkları, taraftarla hissettikleri... Bu duyguyu yakalamak önemli. 2 sene önce bunu Icardi ile yaşadık. Kiralık geldi, Suudi Arabistan'dan büyük teklifler geldi ama Galatasaray'da kalmayı seçti. Böyle yıldızların, parayı bir kenara atıp Galatasaray ile mutluluğu seçmeleri çok değerli" ifadelerini kullandı.