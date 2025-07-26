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Okan Buruk isim verdi, vedayı resmen açıkladı: Kesin olarak takımdan ayrılacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, Okan Buruk, Victor Nelsson, Transfer, Teknik Direktör, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezonda kadroda olması beklenmeyen futbolculara dair net açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de üst üste 3 şampiyonluk yaşayan başarılı antrenör, "Takımdan kesin olarak ayrılacak" diyerek, üzerine çizdiği bir oyuncuyu şimdiden duyurdu.

Galatasaray'ın geçtiğimiz şubat ayında sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıp, 500 bin euro karşılığında Serie A ekibi Roma'ya kiralanan Victor Nelsson, satın alma opsiyonunun kullanılmaması üzerine sarı-kırmızılı takıma geri döndü. Geleceği merak konusu olan Danimarkalı stoper hakkında Okan Buruk son noktayı koydu.

Okan Buruk isim verdi, vedayı resmen açıkladı: Kesin olarak takımdan ayrılacak! - 1. Resim

"GİDEN DE OLMASI GEREKİYOR"

Tivibu Spor'da açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Göndermemiz gereken oyuncular var, satacak mıyız kiraya mı vereceğiz? Gelen değil, giden de olması gerekiyor. Satış yapıp bütçe oluşturabilirsek önümüzü daha net görebiliriz" dedi.

Okan Buruk isim verdi, vedayı resmen açıkladı: Kesin olarak takımdan ayrılacak! - 2. Resim

"NELSSON TAKIMDAN KESİN AYRILACAK"

51 yaşındaki çalıştırıcı, "Nelsson,geçen sene devre arası kiralık gitti. Bu sene döndü, hazırlık maçlarının 2'sinde süre verdik. Şu an menajeri görüşmeler yapıyor. Birinci önceliğimiz satmak. Gelecek teklifler de önemli. Takımdan kesin olarak ayrılacak" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk isim verdi, vedayı resmen açıkladı: Kesin olarak takımdan ayrılacak! - 3. Resim

"ZANIOLO'DAN MEMNUNUM"

Okan Buruk, "Zaniolo, hazırlık kampını ve maçları iyi geçirdi. Enerjisinden memnunuz. İlerleyen süreçte hem onun hem bizim için doğru şekilde karar vermek önemli olacak. Performansı, isteği, takım arkadaşlarıyla uyumu... Sakatlığı oldu, 4-5 gün dinlenmesi lazım ama hemen çıkması gerekiyor. Bu da isteğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

Okan Buruk isim verdi, vedayı resmen açıkladı: Kesin olarak takımdan ayrılacak! - 4. Resim

"MORATA DEVAM EDECEK"

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, "Morata da oyuncumuz. Saha içinde ve dışında seviyorum. Onla ilgili de hem bizim hem ona gelecek tekliflere göre planlama yapacak. Oyuncumuz ve bizimle devam edecek. Bu kadar iyi oyuncular kadronuzda var. Lig yarışı ve Şampiyonlar Ligi'nde doğru yabancı sayısıyla birlikte kullanmak isterim" dedi.

Okan Buruk isim verdi, vedayı resmen açıkladı: Kesin olarak takımdan ayrılacak! - 5. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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