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Galatasaray'da ayrılık kapıda! 8 milyon euroluk şok: Frankowski'nin yeni takımı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da ayrılık kapıda! 8 milyon euroluk şok: Frankowski&#039;nin yeni takımı...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Şubat 2025'te 1 milyon euro kiralama bedeli ve 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla Lens'ten transfer ettiği Przemyslaw Frankowski'nin, Türkiye kariyeri çok kısa süreceğe benziyor. Polonyalı futbolcu, yeni sezon öncesi Fransa'ya dönmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon kadro planlamasında yer almayan oyuncuların arasında Przemyslaw Frankowski de bulunuyor. Forma şanslarını iyi değerlendiremeyen 30 yaşındaki oyuncunun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

RENNES YOLCUSU

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Frankowski'nni vedasıyla hem yabancı kontenjanında yer açmak hem de gelir elde etmek isteyen yönetim, Rennes ve Paris FC'nin tekliflerini değerlendiriyor. Frankowski'nin ilk tercihinin Rennes olduğu öğrenildi.

Galatasaray ayrılık kapıda! 8 milyon euroluk şok: Frankowski'nin yeni takımı... - 1. Resim

15 MAÇTA BİR ASİST

Galatasaray'da toplam 8 milyon euro olan bonsevis maliyetine rağmen bir türlü beklentileri karşılayamayan Frankowski, 15 maçta süre alırken, bir asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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