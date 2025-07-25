259 gündür sahada yok! Sürpriz Icardi kararı: Dönüş tarihi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım 2024 tarihinde oynanan Tottenham maçında ön çapraz bağı kopan Mauro Icardi, 259 gündür sahalardan uzak. Arjantinli yıldızın formasına kavuşacağı tarih netlik kazandı. İşte sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği Icardi sorusunun cevabı...

Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Tottenham maçında ön çaprak bağının kopması ve menisküs hasarı sebebiyle geçtiğimiz aralık ayında ülkesinde operasyon geçiren Mauro Icardi, yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Durumu yakından takip edilen Arjantinli oyuncunun en kısa sürede sahalara dönmesi için büyük çaba gösteriliyor.

TARİH UZADI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; normal şartlarda 24 Ağustos'ta Süper Lig'de oynanacak Kayserispor mücadelesinde formasına kavuşması beklenen 32 yaşındaki futbolcunun, yeni bir sakatlık yaşamaması için bir süre daha riske edilmemesine karar verildi.

EYLÜLDE DEVLER LİGİ İLE GERİ DÖNECEK

259 gündür sahalardan uzak olan ve son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla konuşulan Mauro Icardi'nin, eylül ayının ikinci haftasında başlayacak Şampiyonlar Ligi maçlarında sahaya çıkması üzerine planlama yapılıyor.

"FİZİKSEL OLARAK GELİŞMESİ GEREKİYOR"

Teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli yıldızın iyi bir şekilde takıma döndüğünü dile getirip, "Icardi yavaş yavaş toplu çalışmalara başladı. Antrenmanlarda joker olarak kullanmaya başladık. İstekli ve motive. Kaptan olması, oyunculara olan yaklaşımı, sahadaki pozitif tavırlar takımımızı olumlu etkiliyor. Antrenman kalitesi önemli. Burada kalitesini net şekilde gösterdi. İyi gidiyor. Onu hazırlamak için tabii ki bir süre lazım. Bu hazırlıkları en iyi şekilde yapıyoruz ama ilk antrenmanlara iyi şekilde döndü. Fiziksel olarak geliştirmemiz gerekiyor" demişti.