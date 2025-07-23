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Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor! Icardi dalga geçti: Nefret edenler...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor! Icardi dalga geçti: Nefret edenler...
Mauro Icardi, Galatasaray, Tottenham, UEFA Avrupa Ligi, Sakatlık, Operasyon, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da 7 Kazım 2024 tarihinde 3-2 sonuçlanan Galatasaray ile Tottenham arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçında ön çapraz bağı kopan ve menisküs hasarı oluşan Mauro Icardi, ciddi sakatlığı sonrası ülkesinde operasyon geçirirken; şimdilerde Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Kamp öncesi "fazla kiloları" olduğu söylenen Arjantinli forvet, hakkında çıkan iddialara alaycı bir paylaşımla cevap verdi.

Galatasaray'da uzun süredir formasından uzak kalan ve sahalara dönüş tarihi henüz netlik kazanmayan Mauro Icardi'den çok konuşulacak paylaşımlar geldi.

Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor! Icardi dalga geçti: Benden nefret edenler... - 1. Resim

"KİLO" CEVABI OLAY OLDU

Premier Lig ekibi Tottenham'a karşı iç sahada 3-2 kazanılan maçta geçirdiği ağır sakatlık sonrası sezon başı çalışmalarına büyük önem veren Arjantinli yıldız, hakkında çıkan "kilo problemi" haberlerine, Instagram hesabından tepki gösterdi.

Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor! Icardi dalga geçti: Benden nefret edenler... - 2. Resim

"NEFRET EDENLERİN BEKLENTİSİ VE GERÇEK"

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası takım kaptanı olan Icardi, yapay zeka ile şişmanlatılmış aşırı kilolu bir fotoğrafını ve kamptaki fit halini paylaşarak, "Futbolsuz geçen 7 ayın ardından benden nefret edenlerin beklentisi ve gerçek" mesajını yazdı.

Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor! Icardi dalga geçti: Benden nefret edenler... - 3. Resim

Kilo yorumlarına alaycı paylaşımla cevap vermeyi tercih eden Mauro Icardi'nin paylaşımları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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