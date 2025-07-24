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8 milyon euro krizi sonrası yeni gelişme! Galatasaray'da büyük sürpriz: Teklif ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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8 milyon euro krizi sonrası yeni gelişme! Galatasaray&#039;da büyük sürpriz: Teklif ortaya çıktı
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray; Şubat 2025'te Belçika kulübü Genk'ten 8 milyon euro gibi önemli bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı, yüksek maliyeti taraftarın tepkisini çeken Carlos Cuesta ile yollarını ayırıp, yabancı kontenjanında yer açmak istiyor. Kolombiyalı milli stoper için Hollanda'dan talip çıktı.

Sarı-kırmızılı forma altında sadece 9 resmi maça çıkan ve beklentileri karşılayamayan Carlos Cuesta, teknik patron Okan Buruk'un kadro planlaması içinde yer almıyor. Yeni sezon öncesi 26 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrılıp, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kuralları uyarınca yeni transferlere yer açılması planlanıyor. Bu konuda sürpriz bir gelişme yaşandı.

8 milyon euro krizi sonrası yeni gelişme! Galatasaray'da büyük sürpriz: Teklif ortaya çıktı - 1. Resim

HOLLANDA'DAN TEKLİF GELDİ

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Feyenoord'un, Cuesta için Galatasaray'a kiralama teklifi sunduğu öğrenildi. Hollanda kulübünün teklifinde satın alma opsiyonunun da yer aldığı belirtildi. 

8 milyon euro krizi sonrası yeni gelişme! Galatasaray'da büyük sürpriz: Teklif ortaya çıktı - 2. Resim

1,5 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Galatasaray, ödediği 8 milyon euroluk bonservis sonrası zarar etmemek için planlama yapıyor. Feyenoord'un teklifine sıcak bakan sarı-kırmızılı kulübün, 1,5 milyon euro kiralama bedeli talep ettiği iddia edildi. Anlaşma sağlanması halinde ise sözleşmede satın alma opsiyonu olarak yazacak rakamın 6,5 milyon euroolacağı öne sürüldü. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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