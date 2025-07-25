50 milyon avans! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek mali durumu açıkladı

Bankalar Birliği’nden çıktıklarını ve 40 milyonluk faizden kurtulduklarını söyleyen Özbek, “Florya projesinden de 50 milyon dolarlık avans ödemesini TL olarak aldık” dedi

Ali Naci Küçük - Galatasaray Kulübü’nün aylık olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Üç yılda 4,7 milyar!

Divan’da açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek ayakta alkışlandı. Bankalar Birliği’nden çıkmayı ilk dile getiren kulüp olduklarını ve bunu gerçekleştirdiklerini söyleyen Özbek “Son üç senede 4,7 milyar lira anapara ve faiz ödedik. Nasıl bir borçtan kurtulduğumuzun bilinmesi lazım. Senede 40 milyon dolara ulaşan faiz ödemelerimiz vardı. Bankalar Birliğinden çıkmayı ilk dile getirdiğimizde bizi eleştiren kulüpler sonra bizi takip etti. Bu konuda da futbol ailesine liderlik ettik” sözlerini kullandı.

Osimhen ilmek ilmek

∂ “Dediklerimizi bir bir yapıyoruz” ifadesinde bulunan Özbek “Florya projesinden yaklaşık 50 milyon dolarlık avans ödemesini de TL olarak aldık. Kemerburgaz’da stadımızın yakınında pırıl pırıl tesis inşa ettik. Sadece Türkiye’de herkesin gıpta ile baktığı kulüp değiliz. Galatasaray olarak dünyanın en büyüğü olmanın hayalini kuracağız” dedi. Osimhen hakkında da konuşan Özbek “Transferini çok akıllı ve başarılı bir şekilde ilmek ilmek işlenen bir transfer. Bitince detayları anlatacağım. Yaptığımız işleri kabaca özetlemek gerekirse; üç senedir şampiyon oluyoruz!” dedi. >