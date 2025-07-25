Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > 50 milyon avans! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek mali durumu açıkladı

50 milyon avans! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek mali durumu açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
50 milyon avans! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek mali durumu açıkladı
Galatasaray, Dursun Özbek, Florya, Kemerburgaz, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bankalar Birliği’nden çıktıklarını ve 40 milyonluk faizden kurtulduklarını söyleyen Özbek, “Florya projesinden de 50 milyon dolarlık avans ödemesini TL olarak aldık” dedi

Ali Naci Küçük - Galatasaray Kulübü’nün aylık olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Üç yılda 4,7 milyar!

Divan’da açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek ayakta alkışlandı. Bankalar Birliği’nden çıkmayı ilk dile getiren kulüp olduklarını ve bunu gerçekleştirdiklerini söyleyen Özbek “Son üç senede 4,7 milyar lira anapara ve faiz ödedik. Nasıl bir borçtan kurtulduğumuzun bilinmesi lazım. Senede 40 milyon dolara ulaşan faiz ödemelerimiz vardı. Bankalar Birliğinden çıkmayı ilk dile getirdiğimizde bizi eleştiren kulüpler sonra bizi takip etti. Bu konuda da futbol ailesine liderlik ettik” sözlerini kullandı.

Osimhen ilmek ilmek

∂ “Dediklerimizi bir bir yapıyoruz” ifadesinde bulunan Özbek “Florya projesinden yaklaşık 50 milyon dolarlık avans ödemesini de TL olarak aldık. Kemerburgaz’da stadımızın yakınında pırıl pırıl tesis inşa ettik. Sadece Türkiye’de herkesin gıpta ile baktığı kulüp değiliz. Galatasaray olarak dünyanın en büyüğü olmanın hayalini kuracağız” dedi. Osimhen hakkında da konuşan Özbek “Transferini çok akıllı ve başarılı bir şekilde ilmek ilmek işlenen bir transfer. Bitince detayları anlatacağım. Yaptığımız işleri kabaca özetlemek gerekirse; üç senedir şampiyon oluyoruz!” dedi.  > 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Avrupa Ligi takımıyız! F.Bahçe’nin Hocası Jose Mourinho, “gerçekler böyle” dediTürkiye'nin huzuru Suriye'den başlar! Mehmetçiğin Şam görevi için geri sayım başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa Ligi takımıyız! F.Bahçe’nin Hocası Jose Mourinho, “gerçekler böyle” dedi - SporAvrupa Ligi takımıyız! Mourinho 'gerçeği' açıkladıKartal’ın kanadı kırık! Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. ön eleme maçında evinde Arda Turan’ın takımı Shakhtar’a yenildi - SporBeşiktaş Arda Turan’ın takımı Shakhtar’a yenildiArda Turan Beşiktaş galibiyeti sonrası tedbirli! "Tur daha bitmedi" diyerek oyuncularını uyardı - SporArda Turan Beşiktaş galibiyeti sonrası tedbirliBaşakşehir, Cherno More'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti - SporBaşakşehir, Cherno More'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettiArda Turan'lı Shakhtar uzatmada son sözü söyledi! Beşiktaş UEFA umudunu Polonya'ya bıraktı - SporArda Turan'lı Shakhtar uzatmada son sözü söyledi!Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'ne erken veda! Japonya'ya mağlup olduk... Başhakemin hatası maça damga vurdu - SporFilenin Sultanları'ndan erken veda!
Sonraki Haber Yükleniyor...