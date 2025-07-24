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Haberler > Spor > Galatasaray'da sadece 4 ay kaldı! Brezilyalı golcü yeni takımına imza attı

Galatasaray'da sadece 4 ay kaldı! Brezilyalı golcü yeni takımına imza attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da sadece 4 ay kaldı! Brezilyalı golcü yeni takımına imza attı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Şubat 2024'te 600 bin euro karşılığında Fulham'dan kiraladığı Brezilyalı forvet Carlos Vinicius, ülkesinin takımlarından Gremio ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Carlos Vinicius, İngiliz ekibi Fulham ile yollarını ayırarak, Brezilya'nın Gremio kulübü ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Brezilya kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli mukavele imzalandığı belirtildi.

Galatasaray'da sadece 4 ay kaldı! Brezilyalı golcü yeni takımına imza attı - 1. Resim

14 MAÇTA 2 GOL, BİR ASİST

2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen Brezilyalı futbolcu, 14 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol, bir asistlik skor katkısı sundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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