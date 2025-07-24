Türk futbolunda "tarih" bugün de yazılmadı! Herkes pürdikkat bekledi, Dursun Özbek şaşırttı

Galatasaray Divan Kurulu Temmuz ayı Olağan Toplantısı, RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Kulüp Başkanı Dursun Özbek'in, üyeler ve taraftarların heyecanla beklediği "tarihi" transfer müjdesini kürsüde vermesi bekleniyordu. Eylül 2024'te sürpriz şekilde Napoli'den kiralanan ve çifte kupayla tamamlanan sezona damga vuran Victor Osimhen'le ilgili Divan'da olumlu yönde bir açıklama gelmemesi dikkat çekti. Nijeryalı golcü, 75 milyon euroluk borservis bedeliyle rekor kıracak.

SPOR SERVİSİ - Galatasaray ile İtalyan kulübü Napoli arasında transfer görüşmeleri uzun süredir devam ediyor. Dünyaca ünlü Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in, bir yıl kiralık olarak forma giydiği ve 41 maçta 37 gol atıp 8 asistlik skor katkısı sunduğu sarı-kırmızılılara bonservisiyle gelmesi için son aşamaya geçildi. Ancak taraftarın beklediği müjdeli açıklama yapılmadı.

Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olan 26 yaşındaki futbolcu ile Napoli arasındaki sözleşmede yer alan "75 milyon euroya serbest kalır" maddesini karşıladığı iddia edilen ve yıllık 16 milyon euro garanti ücret ödeyeceği konuşulan Galatasaray, transferi henüz resmiyete dökemedi.

ÖZBEK'TEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Galatasaray Divan Kurulu Temmuz ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda, Başkan Dursun Özbek tarafından tarihi transferin bizzat açıklanması bekleniyordu.

Kürsüye gelen Özbek; sermaye artırımı sonrası Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılması, Florya projesi ve kulübün mali yapısı hakkında Divan Kurulu üyelerine detaylı bilgi verirken; transfer çalışmaları hakkında net bir söylemde bulunmadı.

"4,7 MİLYAR TL BORÇ ÖDEDİK"

Dursun Özbek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Galatasaray, Bankalar Birliği anlaşmasını 22 Temmuz itibariyle sonlandırmıştır. 3 senelik görev süremiz boyunca 4,7 milyar TL anapara ve faiz ödedik. Senelik faiz 40 milyon dolarlara ulaşmıştı. Şimdi bundan kurtulmanın sevincini yaşıyoruz. Galatasaray, Bankalar Birliği'nden çıkma hedefini ilk defa ortaya koyan kulüptür. Rakiplerimiz zaman zaman projemizi tenkit etse de hepsi bizim dediğimize geldi. Ne söz verdiysek yerine getirmek için gayret gösterdik. Verdiğimiz sözü yerine getirmek, beni nasıl bir haleti ruhiye içine attı, bilemezsiniz.

"50 MİLYON DOLAR AVANS ALDIK"

Florya ihalesini başarıyla sonuçlandırdık. İhale Komisyonu Başkanı Adnan Polat ve üyelerine teşekkür ederim. İhale şartnamesi Galatasaray'ın haklarını koruyan ve kulübün geleceği için endişe oluşturmayan şekilde hazırlandı. Yaklaşık 50 milyon dolarlık avans ödemesini TL olarak aldık. Aldığımız avansla Bankalar Birliği borcumuzu kapattık. Bir kısmı kasamızda duruyor, eski borçlarımızı kapatacağız.

"DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLMANIN HAYALİNİ KURACAĞIZ"

Galatasaray'ı bizden sonra geleceklere en iyi şekilde bırakmak için çok daha fazla çalışmalıyız. Türkiye'de herkesin gıptayla baktığı kulüp değil, dünyanın en büyüğü olmanın hayalini kuracağız. Galatasaray çok yaşayacak, her zaman daha fazlasını başaracak. Bunu da herkes böyle bilsin."

OSIMHEN AÇIKLAMASI: ÇOK AKILLI, ÇOK BAŞARILI BİR OPERASYON

Divan üyelerinin konuşmaları sonrası yeniden kürsüye gelen Dursun Özbek, "Osimhan, Galatasaray'ı çok sevdi. Osimhen'i transfer etmek için çabalarımız sürüyor. Transferi çok akıllı, çok başarılı şekilde yapmayı planladığımızı söyleyebilirim. İş bittikten sonra süreci anlattığımda sizin de bana hak vereceğinizi düşünüyorum. İlmek ilmek işenen, her detayına dikkat ettiğimiz bir süreç" dedi.