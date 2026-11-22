Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından gördüğü sarı ve kırmızı kartlara tepki gösterdi. Beşiktaş derbisinde takımının başında sahaya çıkamayacak olan tecrübeli çalıştırıcı, hakem kararının yeniden değerlendirilmesini isteyerek, "Yanlış kart var. Bu kararın dönmesini bekliyorum" dedi.

Özetle Kaydet a- | +A

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor karşılaşmasının ardından kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda maçın sonunda gördüğü sarı ve kırmızı kartlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan ve Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşen Buruk, hakemle arasında herhangi bir saygısızlık yaşanmadığını savunarak kararın hatalı olduğunu ileri sürdü.

Okan Buruk'tan kırmızı kart tepkisi: Derbi öncesi dikkat çeken sözler

İLK SARI KARTIN NEDENİNİ ANLATTI

Galatasaray'ın iç sahada elde ettiği rekor galibiyete değinerek sözlerine başlayan Okan Buruk, maçın son bölümünde yaşanan kart sürecinin kendisi açısından sürpriz olduğunu söyledi.

İlk sarı kartın, rakip takımın taç atışı öncesinde yaşanan pozisyona yaptığı itiraz nedeniyle çıktığını belirten Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray takımının son yıllarda başardıkları, kırdığı rekorlar var. Dün de bunlardan birini gerçekleştirdik. İç saha rekorunu kırdık. Galibiyet sevincini yaşarken benim için sürpriz sarı kart ve kırmızı kart çıktı. İlk sarı karta gelirsek, top oyundan köşeden çıkmıştı. Rakip oyuncunun 10 metrelik yürüyüşünün ardından taç atışı olmuştu. Oyunun son bölümü olduğu için kendi alanımda durarak itiraz ettim. Yakınımdaki yardımcı hakem, hakemi uyardı ve sarı kart çıktı. Maçın düdüğü çalmıştı hatta. İçim çok rahat. Tüm görüntülerde her şey sabit."

Okan Buruk'tan kırmızı kart tepkisi: Derbi öncesi dikkat çeken sözler

"ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE KIRMIZI KARTI GÖRDÜM"

Kırmızı kartın çıkış sürecini de anlatan Buruk, dördüncü hakem ve yardımcı hakemle selamlaştıktan sonra orta hakemin kararını gördüğünü ifade etti. Tecrübeli teknik adam, "Önce dördüncü hakemin elini sıktım. Saha içine girerken yan hakemin elini sıktım ve teşekkür ettim. Sıktım ve devam ettim. Arkama döndüğümde kırmızı kart çıkardığını gördüm. Burada şok oldum. Neden, niye olduğunu bilmiyorum." diye konuştu.

Hakemle daha sonra görüştüğünü aktaran Buruk, kırmızı kartın gerekçesi olarak el sıkışmamasının gösterildiğini öne sürdü. Buruk, "İçeriye girdikten sonra hakemden konuşmak için izin de istedim. Benimle konuştu. Neden olduğunu sordum. 'Elimi sıkmadın, bu bana yapılmış bir saygısızlık.' dedi. Herhangi bir saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi, oyuncularımıza karşı yapılan konuşmaların da iletişimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Herhangi bir saygısızlık yapmadım." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan kırmızı kart tepkisi: Derbi öncesi dikkat çeken sözler

"YANLIŞ KARTIN GERİ ALINMASINI BEKLİYORUM"

Verilen kararın yeniden değerlendirilmesini isteyen Galatasaray Teknik Direktörü, Türk hakemlerine saygısızlık yapmasının söz konusu olmadığını vurguladı. Buruk, "Türk hakemlerine yapılacak bir saygısızlık benden olmaz. Bu konuyla ilgili gerekli şeylerin yapılmasını bekliyorum. Yanlış kart var. Bu kararın dönmesini bekliyorum." dedi.

Futbol kurallarında orta hakemin elini sıkmamanın sarı kart gerekçesi olamayacağını savunan Buruk, olayın uluslararası basında da gündeme geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Futbolda kurallar var. Orta hakemin elini sıkmadın diye sarı kart görme yok! Bu Avrupa basınında bile yer almaya başladı. Hakemin elini sıkmadı diye bir teknik direktör kırmızı kart gördü diye dünya basınına da yayılıyor. Bunlar Türk futboluna zarar veren şeyler. Anlattığımın arkasındayım. Farklı bir şey var, Ali Şansalan da çıkabilir. MHK Başkanı da değerlendirebilir."

Okan Buruk'tan kırmızı kart tepkisi: Derbi öncesi dikkat çeken sözler

"CEZAYI HAK EDİYORSAM SIKINTI YOK"

Kararların kişisel değerlendirmeler yerine futbol kuralları çerçevesinde ele alınması gerektiğini dile getiren Okan Buruk, kendisine haksızlık yapıldığını düşündüğünü yineledi. Buruk, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Ben de bir camiayı temsil ediyorum. Maçın hakemi olabilirsiniz ama ben de Galatasaray'ın teknik direktörüyüm. Samsunspor'un şikayetçi olduğu konular vardı. Burada önemli olan kuralların uygulanması. Eğer bir cezayı hak ediyorsam zaten o cezanın verilmesinde sıkıntı yok ama bu yapılan yanlış bir değerlendirmeyse ceza almamam gerekiyor."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala